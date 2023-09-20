他的豬肉鋪多做兩件事 台南50年老店吸引新顧客上門
有50年歷史的豬肉鋪「升級」後是什麼樣子？48歲的方瑞和在南市西港區後營普護宮旁經營「和記肉鋪子」，他在3年前申請政府補助30萬元，再投入百萬元，設置冷藏設備及溫控系統，明亮乾淨的店面看來非常顯眼，衛生的環境及穩定的肉品品質獲得消費者青睞，不只在地長輩捧場，連鄰近行政區的年輕人都成常客。
方瑞和說，早期民眾都習慣到市場購買溫體豬肉，隨著時代變遷及食安意識抬頭，消費者對肉品衛生更為注重，超市、量販店等通路興起，選擇性更多，加上台灣高溫潮濕氣候，肉品品質變化快，讓他動了改變的念頭。
他從父親手中接下豬肉攤後，營業規模逐漸增加，為提升品質，他申請政府補助，將攤位大改裝，前台有冷藏櫃陳列肉品，後方有溫控室分切肉品，連載送豬肉的貨車都加裝冷鏈設備，可全程保鮮，扣掉補助還花了100萬元，一開始社區的老人家摸到「涼涼」的豬肉還不習慣，又怕有店面豬肉會賣貴，後來發現價格公道，鮮度又好很多，於是回頭購買，還會幫忙「打廣告」，讓方瑞和覺得很值得。
南市農業局畜產科科長徐幸君表示，近年政府鼓勵肉攤業者建立冷鏈設備，以提升肉品安全，搭配行動支付等新科技，讓年輕族群也樂於走入傳統市場消費，目前豬肉溫控設備補助申請已經告一段落，第二波牛、羊肉溫控設備補助則開放申請中，期限到10月16日止，有意願的肉舖或店家可向中央畜產會提出申請。
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