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立委陳明文嘉市住家遭檢舉違法增建 市府：屬既存違建將造冊列管

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
立委陳明文嘉義市住家被爆料頂樓是違建。圖／翻攝Google地圖
立委陳明文嘉義市住家被爆料頂樓是違建。圖／翻攝Google地圖

民進黨立委陳明文位在嘉義市住家及服務處頂樓，被檢舉違法增建；嘉義市政府表示，將依據相關規定予以列管。陳明文立委服務處表示，遵循嘉市政府的行政程序及裁量辦理。

陳明文被檢舉爆料位於嘉義市力行街的70、72號及民族路909號房屋，頂樓都是違法增建。

根據檢舉內容，民族路房子登記層次為「5層」，建築完成日期為1993年3月11日，目前所有權人為陳明文的妻子廖素惠；民族路現存建築外觀與建物登記有明顯差異，目前建物擅自建造第6層、第4層頂露台也擅自建造第5層，與建物使用執照範圍不符。

另外，力行街標示「陳明文服務處」的建物也涉違建，目前所有權人為廖素惠，建物外觀與登記有明顯差異。力行街70號房子，目前持有人為陳明文兒子陳冠廷，同樣也有涉及違建部分。

嘉義市政府工務處使用管理科長許育緯表示，透過空拍圖初步判斷應為2010年以前已存在之增建，屬於既存違章建築，將依據相關規定予以列管。

陳明文 嘉義 建築 民進黨

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