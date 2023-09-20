強化登革熱防疫能量 辰亞能源贈袖套及防蚊液予南市府

台南市登革熱疫情持續升溫，後勤相關防疫設備更顯重要，辰亞能源今下午捐贈1000件袖套及750瓶防蚊液給台南市政府，支援登革熱防疫前線，希望讓在第一線作戰的防疫人員無後顧之憂。

南市登革熱案例數字節節高升，日前更因颱風接連襲台，導致孳清工作更加困難，辰亞能源總經理游祥益表示，考量登革熱疫情嚴峻，防疫人員需要長時間在外進行防治作業，辰亞特別捐贈防曬袖套及防蚊液，讓同仁們能夠減緩太陽曝曬之苦，同時降低遭蚊蟲叮咬風險。

南市政府衛生局今下午舉辦授獎儀式，感謝辰亞能源雪中送炭，衛生局副局長林碧芬除代表衛生局致上謝意，後續亦將妥善分配袖套及防蚊液給前線工作人員，讓同仁可以安心值勤、專心防疫。