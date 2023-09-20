立委陳明文嘉市住家屬既存違建 市府：造冊列管

民進黨籍立委陳明文位在嘉義市住家及服務處建築物頂樓，遭檢舉涉及違法增建。嘉義市政府表示，陳明文建物遭檢舉部分屬於既存違建，將造冊列管，須進一步釐清違法情節。

陳明文立委服務處表示，遵循嘉市政府的行政程序及裁量辦理。

根據「民報」報導指出，日前接獲1封檢舉函，內容指立委陳明文父子於嘉義市的3棟建物，包括民族路的住家及力行街服務處，均涉違反「建築法」規定，被依法提出檢舉。

根據檢舉內容，民族路房子登記層次為「5層」，建築完成日期為民國82年3月11日，目前所有權人為陳明文的妻子廖素惠；民族路現存建築外觀與建物登記有明顯差異，目前建物擅自建造第6層、第4層頂露台也擅自建造第5層，與建物使用執照範圍不符。

另外，力行街標示「陳明文服務處」的建物也涉違建，目前所有權人為廖素惠，目前建物外觀與登記有明顯差異。力行街另1棟房子，目前持有人為陳明文兒子陳冠廷，同樣也有涉及違建部分。

嘉義市政府工務處使用管理科長許育緯今天告訴中央社記者，透過空拍圖初步判定，陳明文被檢舉的3棟建物增建情形已違反「違章建築處理辦法」規定，經查皆為99年以前已存在的增建，屬於既存違建。

許育緯表示，依違章建築處理辦法規範，既存違章建築影響公共安全者，當地主管建築機關應訂定拆除計畫限期拆除；不影響公共安全者，由當地主管建築機關分類分期予以列管拆除。

許育緯指出，目前嘉義市列管待拆的違建有1萬多件。陳明文被檢舉的3棟建物增建情形，須進一步勘驗釐清是否有影響公共安全，將先造冊列管，後續按違法情節及經費狀況列入拆除計畫的順序。