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雲林安溪里長帶頭辦暑輔顧兒少20年不間斷！中信基金會助圓夢

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
中國信託慈善基金會選定雲林縣虎尾安溪社區作為「台灣夢」兒少社區陪伴扎根計畫據點，董事長辜仲諒（右）今天出席揭牌典禮，和社區長者、兒少互動熱絡。記者陳苡葳／攝影
中國信託慈善基金會選定雲林縣虎尾安溪社區作為「台灣夢」兒少社區陪伴扎根計畫據點，董事長辜仲諒（右）今天出席揭牌典禮，和社區長者、兒少互動熱絡。記者陳苡葳／攝影

中國信託慈善基金會選定雲林縣虎尾安溪社區作為「台灣夢」兒少社區陪伴扎根計畫據點，今由縣長張麗善與董事長辜仲諒等人揭牌，基金會除持續贊助每年100萬元及資源引薦，也提供課後餐費、教材費用，未來強化推出系統性特色課程，讓參與的孩子有所成長，從學習到自主都能獨立完成。

安溪里長蔡朝忠回憶，20多年前某次暑假，當地有3名孩子相偕玩水卻溺斃，他心想暑假那麼長，62天中卻沒有一個地方讓孩子有重心持續學習，從此他開始創辦社區暑期輔導，逐年愈來愈多孩子參加，已累積幫助逾百位社區兒少無憂升學。

蔡朝忠說，里內有1名學童，因家長專注工作，疏忽照料他的課業，上國小3年級仍不太識字，連自己名字都不知如何寫，學校教師也消極放任，後來在社區志工、老師長時間指導下成績突飛猛進，隔年獲得「甲上」肯定，孩子變得很有信心，大家也在過程中體悟「台灣夢的偉大」。

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒說，偏鄉孩童多半家中有困難，包括新住民二代、中低收入戶、單親或隔代教養等兒少，家人或雙親忙於工作、相對陪伴少，3年前投入社區輔導後，年編百萬經費支持課後餐費、教材費用，逢年過節也加碼贈送年菜、過年紅包，協助社區解決經營上的開銷。

基金會主任李婉如說，近2年來以輔導、陪伴為主要導向，今年第3年的重心是加強課程編排，讓社區目前照顧的25名兒少學習更有脈絡，意識「到據點不是玩一玩」，而是真能產出並自主完成一件事。

張麗善見到蔡朝忠也感動地說「今天最值得感恩！」3年來有台灣夢計畫的協助，幫助安溪社區走在更對的路上，「讓貧脊的地方有了甘霖」，據點成為社區孩子另1個家和學習的地方。

中國信託慈善基金會選定雲林縣虎尾安溪社區作為「台灣夢」兒少社區陪伴扎根計畫據點，該據點今天揭牌。記者陳苡葳／攝影
中國信託慈善基金會選定雲林縣虎尾安溪社區作為「台灣夢」兒少社區陪伴扎根計畫據點，該據點今天揭牌。記者陳苡葳／攝影
中國信託慈善基金會選定雲林縣虎尾安溪社區作為「台灣夢」兒少社區陪伴扎根計畫據點，今由縣長張麗善（右四）與董事長辜仲諒等人揭牌。記者陳苡葳／攝影
中國信託慈善基金會選定雲林縣虎尾安溪社區作為「台灣夢」兒少社區陪伴扎根計畫據點，今由縣長張麗善（右四）與董事長辜仲諒等人揭牌。記者陳苡葳／攝影

張麗善 辜仲諒 隔代教養 偏鄉 低收入戶 雲林

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