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全台2大通路1100家合作 黃偉哲：不怕買到假的麻豆文旦
台南市政府與全台超過1100家全聯福利中心及大潤發攜手合作，市長黃偉哲表示，台南麻豆文旦很優，出現許多地方文旦混充麻豆文旦，且用麻豆文旦的價格銷售給消費者，對消費者和辛苦栽種的麻豆文旦的農民也不公平，消費者可以就近買到台南麻豆文旦，不怕買到假貨，品質有保證、價格很公道，對農民很公平，也讓假的東西無法混充。
今日活動由農業部農糧署副署長蘇茂祥、台南市政府農業局長李建裕、全聯福利中心南高處副處長梁又霽與大潤發佳里店總經理童有賢等人共同啟動，現場也也舉辦台南在地優質農特產品供洽公民眾選購。
黃偉哲說，台南因氣候與土質緣故，特別適合文旦生長，不僅口感細緻具獨特風味，還富含相當高的營養價值，廣受消費者熱愛。感謝農業部農糧署給予經費支持，共同促成此次推廣行銷機會，目前台南文旦已上架全聯及大潤發等各大賣場，歡迎還沒準備中秋禮品、還沒吃到台南文旦的民眾，趕緊就近到住家附近的全聯與大潤發進行選購，享受當季最美味的文旦。
農業局指出，台南文旦面積1095公頃，產量24700公噸，全國第一，其中麻豆區栽種面積839公頃，產量20270公噸。麻豆文旦品牌已深植人心，許多柚園往往未採收前就被消費者預購完畢，今年銷售已7成。麻豆文旦價位每台斤大多落在70到100元間，得獎文旦還可賣到160元甚至200元。
目前民眾可藉由實體通路如全聯、大潤發、全家等選購，如想向供貨單位直接購買也可參考相關文旦訂購資訊：https://reurl.cc/qL7qGn，或參考官網「南得極品中秋好禮」型錄，透過好南入手電商區進行線上採買。
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