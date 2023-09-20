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嘉義市捐血送烤鴨 還有免費接駁車、參加偶像見面會

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

有來自台中的烤鴨業者響應捐血活動，本周六到嘉義市垂楊捐血室捐血不但捐血送烤鴨，還有每30分鐘一班的捐血接駁車，另外能參加與台語歌手羅時豐的粉絲見面會。嘉義捐血站表示，感謝業者熱情讚助，希望當天能帶動捐血熱潮，為血庫注滿愛心。

今天有來自台中的烤鴨業者「九合脆皮烤鴨」、「羅時豐DL.不務正YA」在臉書發文， 9月23日（六）當天至指定地點捐血，即送『九合烤鴨兌換卷』不限量！有捐必送！捐血地點，嘉義垂楊捐血室（地址：嘉義市東區垂楊路132號）捐血時間上午9點到下午5點。

羅時豐當天也會南下於新悦花園酒店和粉絲見面，見面會地點安排捐血單趟7人接駁車，上午9點到下午4點，從新悦花園酒店發車到垂楊捐血室，車程約10分鐘，每30分鐘1班。

捐血中心表示，當天有羅時豐的粉絲見面會，業者為呼籲大家挽袖捐血，有捐血就發送烤鴨券1張，捐血民眾如果想參加粉絲見面會，可搭接駁車到見面會會場，見面會預計當天下午2點開放進場。

捐血中心是第一次和業者配合活動，希望能為血庫挹注血量，目前血庫仍呈現黃燈，希望大家發揮愛心捐血。

不過，捐血送的是烤鴨券，要拿到位於台中的店家才能兌換，目前嘉義市並沒有分店。

來自台中的烤鴨業者「九合脆皮烤鴨」、「羅時豐DL.不務正YA」在臉書發文，本周六在嘉義市垂楊捐血室捐血即送烤鴨券，還可參加粉絲見面會。圖／取自臉書社群媒體
來自台中的烤鴨業者「九合脆皮烤鴨」、「羅時豐DL.不務正YA」在臉書發文，本周六在嘉義市垂楊捐血室捐血即送烤鴨券，還可參加粉絲見面會。圖／取自臉書社群媒體
來自台中的烤鴨業者「九合脆皮烤鴨」、「羅時豐DL.不務正YA」在臉書發文，本周六在嘉義市垂楊捐血室捐血即送烤鴨券，還可參加粉絲見面會。圖／取自臉書社群媒體
來自台中的烤鴨業者「九合脆皮烤鴨」、「羅時豐DL.不務正YA」在臉書發文，本周六在嘉義市垂楊捐血室捐血即送烤鴨券，還可參加粉絲見面會。圖／取自臉書社群媒體

捐血中心 烤鴨 嘉義

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