快訊

陳吉仲請辭！賴清德表態了：展現政務官精神 七年辛苦了

資料中心冷風續吹？股王股后重挫垂淚 「 十千金」綠成一片

哩程兌換遭轟「史上最快改惡」 星宇宣布延至這時實施

暌違16年台南主辦全運會 聖火傳遞25日出發環台22縣市

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右二）與體育局長陳良乾（左二）偕同112年全運會帆船金牌得主高宇呈、陳鈁妤啟動火炬點亮聖火傳遞路線，同時也公布環台22縣市的聖火傳遞路線。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（右二）與體育局長陳良乾（左二）偕同112年全運會帆船金牌得主高宇呈、陳鈁妤啟動火炬點亮聖火傳遞路線，同時也公布環台22縣市的聖火傳遞路線。記者吳淑玲／攝影

112年全運會將在10月21至26日於台南舉行，暌違16年再次回到台南，市長黃偉哲與體育局長陳良乾、112年全運會帆船金牌得主高宇呈、陳鈁妤今天啟動火炬點亮聖火傳遞路線，同時也公布環台22縣市的聖火傳遞路線，9月25日從延平郡王祠出發，一路往南，逆時針環繞各縣市沿途將在22縣市的古蹟或重要地標傳遞聖火。

體育局長陳良乾表示，全運會的聖火取火儀式將於9月23日於關子嶺水火同源舉行，當天將從象徵著融合與和諧的「水火同源」中取火，再由聖火隊將母火送至安平古堡進行引燃典禮，邀請廣大市民一同參與全運會取火儀式，預告全運會即將在台南起跑。

台南市政府攜手包括統一企業等44間贊助廠商，全力支援全國運動會，投入總價值近2000萬元的現金與物資贊助，以提供給選手、教練、裁判、貴賓及工作人員最完善的場地與後援。黃偉哲感謝贊助單位並邀請各界共襄盛舉，一同參與台南盛事。

體育局說，從籌備到賽事開始，包含軟硬體、志工準備及場地優化，市府團隊都非常努力，除整合44家單位贊助資源，在競賽器材與場地維護上提供選手舒適與安全的比賽環境，在賽事資訊傳遞上給予裁判與媒體精良設備，備賽期間更給予培訓經費以及每月支援菁英選手3000元至2萬元不等補助，讓選手們能專注投入訓練以及每一場高強度賽事，盡全力取得最佳成績，摘下耀眼的獎牌。

黃偉哲強調，全運會距離目前約1個月，歡迎市民及各地民眾到號台南看全國最高等級的運動賽事，並順道來台南各景點旅遊及品嘗美食。

全運會暌違16年再次回到台南，市長黃偉哲感謝44間台南贊助廠商。記者吳淑玲／攝影
全運會暌違16年再次回到台南，市長黃偉哲感謝44間台南贊助廠商。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲感謝全運會44間贊助廠商。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲感謝全運會44間贊助廠商。記者吳淑玲／攝影
全運會暌違16年再次回到台南，市長黃偉哲感謝44間台南贊助廠商。記者吳淑玲／攝影
全運會暌違16年再次回到台南，市長黃偉哲感謝44間台南贊助廠商。記者吳淑玲／攝影

台南 聖火 黃偉哲

延伸閱讀

不捨陳吉仲 黃偉哲：歷史會記錄他為台灣農業界的努力

南市登革熱逼近8千噴藥策略調整 個案周遭住戶自行噴藥

台南「黃金地段」平實轉運站今動土 民間砸54億投資

台南登革熱防疫資金有缺口 王必勝：已簽呈1.29億元

相關新聞

嘉義市捐血送烤鴨 還有免費接駁車、參加偶像見面會

有來自台中的烤鴨業者響應捐血活動，本周六到嘉義市垂楊捐血室捐血不但捐血送烤鴨，還有每30分鐘一班的捐血接駁車，另外能參加...

遭疑小片農地光電違法 南市府詳細說明駁斥陳椒華：勿再爆烏龍

時代力量立委陳椒華今天質疑行政院前顧問力暘能源公司負責人古盛煇所持股的天心、天英等5家能源公司疑似違反小面積農地不能做光...

暌違16年台南主辦全運會 聖火傳遞25日出發環台22縣市

112年全運會將在10月21至26日於台南舉行，暌違16年再次回到台南，市長黃偉哲與體育局長陳良乾、112年全運會帆船金...

消防員「光接電話就很忙了」 雲林縣119報案專線頻遭濫用

雲林縣消防局每月報案來電數約7000到1萬2000通左右，卻頻遇上部分民眾濫打，有些是小孩嬉鬧、無意義的騷擾電話，有些甚...

嘉義縣成立全台首座淨零學院 首推4套免費專業減碳課程

全球溫室效應加劇，嘉義縣成立全台首座淨零學院，盼落實2050淨零目標，縣長翁章梁今在縣府大廳參加啟動儀式，首推4套淨零碳...

台南光電開發許可「倒填日期」 立委質疑南市府涉圖利

時代力量立委陳椒華今天說，台南的光電弊案疑雲，至今尚未釐清，行政院前顧問古盛煇持股的5家能源公司，資本額從10萬元暴增翻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦