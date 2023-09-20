暌違16年台南主辦全運會 聖火傳遞25日出發環台22縣市

112年全運會將在10月21至26日於台南舉行，暌違16年再次回到台南，市長黃偉哲與體育局長陳良乾、112年全運會帆船金牌得主高宇呈、陳鈁妤今天啟動火炬點亮聖火傳遞路線，同時也公布環台22縣市的聖火傳遞路線，9月25日從延平郡王祠出發，一路往南，逆時針環繞各縣市沿途將在22縣市的古蹟或重要地標傳遞聖火。

體育局長陳良乾表示，全運會的聖火取火儀式將於9月23日於關子嶺水火同源舉行，當天將從象徵著融合與和諧的「水火同源」中取火，再由聖火隊將母火送至安平古堡進行引燃典禮，邀請廣大市民一同參與全運會取火儀式，預告全運會即將在台南起跑。

台南市政府攜手包括統一企業等44間贊助廠商，全力支援全國運動會，投入總價值近2000萬元的現金與物資贊助，以提供給選手、教練、裁判、貴賓及工作人員最完善的場地與後援。黃偉哲感謝贊助單位並邀請各界共襄盛舉，一同參與台南盛事。

體育局說，從籌備到賽事開始，包含軟硬體、志工準備及場地優化，市府團隊都非常努力，除整合44家單位贊助資源，在競賽器材與場地維護上提供選手舒適與安全的比賽環境，在賽事資訊傳遞上給予裁判與媒體精良設備，備賽期間更給予培訓經費以及每月支援菁英選手3000元至2萬元不等補助，讓選手們能專注投入訓練以及每一場高強度賽事，盡全力取得最佳成績，摘下耀眼的獎牌。