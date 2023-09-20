消防員「光接電話就很忙了」 雲林縣119報案專線頻遭濫用

雲林縣消防局每月報案來電數約7000到1萬2000通左右，卻頻遇上部分民眾濫打，有些是小孩嬉鬧、無意義的騷擾電話，有些甚至是「再小的事都要叫救護車」，使警消「光接電話就很忙了」，縣長張麗善說，此舉不僅占線也剝奪真正需要的人權益，無故撥打者將處1至5萬元罰鍰。

據統計，雲林縣消防局1年平均接到10萬通報案電話，其中有4萬通是無效通話，第1線人員大吐苦水，有些人是惡意騷擾，也有小孩不懂事亂打，甚至還有打來不出聲，或接起來就已掛斷等，千奇百怪的通話類型，不勝其擾。

消防隊員黃小容回憶，曾經遇過電話接通了卻不說話、只播音樂的情況，也有民眾心情不佳報案尋求安慰，或單純想找女性人員聊天，極度考驗第1線人員處理技巧與臨場反應，平均1天就有50通相關來電。

以今年1至8月報案通話來看，總來電數6萬8433通，其中無效通話數有2萬6090通，占約4成；消防局救災救護指揮中心主任謝易霖表示，這些通話類型中還不乏有「救護常客」，曾有同一報案者蹲馬桶沒力也報案，幸好報案資料留有家屬電話，聯繫後確認不必出勤才避免資源被濫用，把黃金時間留給急迫對象。

謝易霖說，今年6月21日修正公布的消防法明定，任何人不得無故撥打主管機關報案電話，或謊報火警、災害、人命救助、緊急救護情事，違者提高罰則處1至5萬元罰鍰。

雲林縣目前尚無開罰案例，謝易霖指出，消防局會與外勤單位結合村里長、村里幹事加強宣導，提醒民眾勿以身試法，強化把緊急資源留給真正需要的人意識；民眾用市內電話報案，地址將顯示在報案系統中，另下載「消防防災e點通」App報案，透過網路GPS定位，都能將確切的位置資訊傳送至報案系統，有助警消快速掌握案發位置。