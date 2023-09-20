強化商家曝光度 南市學甲公所揪大學優化Google地標

台南市學甲區公所、學甲商圈協會在台南應用科大視傳系協助，今宣布協助學甲百店建置優化Google我的商家地標，同時也為學甲百店客製化設計全台唯一的彩色條碼及瓷牌，希望強化商家「能見度」，業者盼望藉此拓展商機。

學甲區長張明寶說，Google「我的商家」百店優化是符合商家需求行動計畫，學甲也是全台灣第一個推動小鎮。由於大部分店家不熟悉網路，也沒有申請Google地標管理權，店家名稱不完全正確、缺乏照片、沒有商品內容等，長久也影響曝光度。

而透過報名店家逐一盤點清查，協助店家取回管理權、豐富網站資訊、設計店家Logo和彩色二維條碼，加上有在地攝影師加入，預定逐店拍攝商家工作及產品照片，並免費提供店家宣傳，籲請學甲商家踴躍申請，共同提升商機。

台南市政府前觀旅局長、現任學甲商圈協會理事長陳俊安說，學甲商圈協會獲文化部支持通過「學甲維基小鎮」創生計畫，主要兩軸線即是「建置學甲維基百科條目」和「優化Google我的商家」，希望善用常見全球數位平台，讓偏鄉也有能力面對數位化浪潮下的未來挑戰，為地方帶來改變。

南應大視傳系這次使用台灣國寶- 葉王交趾燒雲紋為底，葉王寶石釉八色做為行業分類。助理教授陳維翰說，此次台灣首批彩色客製化二維條碼，其設計理念有三點，一是二維條碼顏色系統採用Google地標藍綠黃紅等四個基本色；二是瓷磚底紋是學甲慈濟宮珍藏的台灣國寶葉王交趾燒的龍袍雲紋，瓷磚色塊採葉王的八種寶石釉色，依據不同行業如休閒、行政、餐飲、服務、工廠等，進行色彩分類；三是磁磚上方有「學甲維基小鎮」及「學甲區公所」的Logo標示著台灣第一批區域性的彩色條碼創作。