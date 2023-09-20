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農地光電場核可爭議 陳椒華呼籲台南市政府公開釋疑

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
時代力量立委陳椒華（圖）上午舉行「台南綠電開發煉金疑雲重重，農地光電場核可爭議待釐清」記者會，質疑台南綠電開發猶如煉金，行政院前顧問力暘能源公司負責人古盛煇所持股的天心、天英、天柱、天任、天芮等5家能源公司的資本額由10萬元暴增翻成數億元，五家公司取得變更農地超過80公頃，而這些農地皆小於2公頃，違反小面積農地不能做光電的規定，且造成農地破碎化，而這些案場取得光電案場許可是否涉有弊案，陳椒華要求台南市政府及經濟部能源局公開釋疑。記者蘇健忠／攝影
時代力量立委陳椒華（圖）上午舉行「台南綠電開發煉金疑雲重重，農地光電場核可爭議待釐清」記者會，質疑台南綠電開發猶如煉金，行政院前顧問力暘能源公司負責人古盛煇所持股的天心、天英、天柱、天任、天芮等5家能源公司的資本額由10萬元暴增翻成數億元，五家公司取得變更農地超過80公頃，而這些農地皆小於2公頃，違反小面積農地不能做光電的規定，且造成農地破碎化，而這些案場取得光電案場許可是否涉有弊案，陳椒華要求台南市政府及經濟部能源局公開釋疑。記者蘇健忠／攝影

時代力量立委陳椒華上午舉行「台南綠電開發煉金疑雲重重，農地光電場核可爭議待釐清」記者會，質疑台南綠電開發猶如煉金，表示台南市88顆子彈光電弊案疑雲至今未釐清，行政院前顧問力暘能源公司負責人古盛煇所持股的天心、天英、天柱、天任、天芮等5家能源公司的資本額由10萬元暴增翻成數億元，五家公司取得變更農地超過80公頃，而這些農地皆小於2公頃，違反小面積農地不能做光電的規定，且造成農地破碎化，而這些案場取得光電案場許可是否涉有弊案，陳椒華要求台南市政府及經濟部能源局公開釋疑。

由於能源局已規定2020年中起，小面積小於2公頃農地不能做光電的規定，將造成農地破碎化，為釐清這些案場取得開發許可是否涉有弊案，且對於已核發執照或未發部分，申請文件中有嚴重倒填日期問題，涉及執照有效性，行政機關有絕對的義務要調查清楚。

陳椒華指出110年、111年經濟部能源局許可的光電場案，行政院前顧問力暘能源公司負責人古盛煇所持股的5家能源公司得到許可的場案，110年共通過8案，面積接近50公頃，111年共通過32案，面積接近100公頃，2公頃以下農地開發光電須符合上述規定，而且須於109 年 7 月 31 日前取得地主土地使用意向書、租約證明、法院公證證明文件。經濟部能源局於110年10月14日與地方政府召開會議決議，需於 109 年 7 月 31 日前，具土地整合的直接或間接佐證證據，如取得地主土地使用意向書、租約證明、法院公證證明文件，不過台南市政府於今年3月30日又公告樣態一的土地同意書可於今年4月30日前交出，已涉圖利。

時代力量立委陳椒華（圖）上午舉行「台南綠電開發煉金疑雲重重，農地光電場核可爭議待釐清」記者會，質疑台南綠電開發猶如煉金。記者蘇健忠／攝影
時代力量立委陳椒華（圖）上午舉行「台南綠電開發煉金疑雲重重，農地光電場核可爭議待釐清」記者會，質疑台南綠電開發猶如煉金。記者蘇健忠／攝影

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