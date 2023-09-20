雲林縣有1.7萬箱庫存進口蛋 幸市面查無「疑慮蛋」
雲林縣有2家物流業者受中央畜產會委託冷鏈倉儲進口雞蛋共1萬7332箱，昨衛生局至位在虎尾、西螺的低溫倉庫清查庫存，未查有違反食品衛生情形，農業部也來文指「雲林縣轄沒有業者向中央調度雞蛋」，近日引發爭議的誤標日期雞蛋未流入縣內市面，衛生局今強調會持續追蹤未到期蛋品未來的販售點把關食安。
縣府衛生局食品衛生管理小組昨天出動清查轄內物流倉儲庫存蛋品；其中過期蛋品，保存在虎尾全日物流冷凍倉庫的巴西雞蛋有249萬480顆、西螺萬薘物流的巴西雞蛋有87萬5520顆、土耳其雞蛋有223萬7040顆，外箱全數封膜、標示禁出並等待銷毀。
全日物流冷藏倉庫所保存的2批澳洲雞蛋有31萬8240顆，效期至11月4、5日，外觀無破損，外箱批號與每顆雞蛋標示相符，也沒有發霉、腐敗等現象。
近期進口雞蛋誤標日期事件引發消費者恐慌，衛生局從本月14日開始馬不停蹄到量販店、超市等54處稽查142件蛋品，未查獲媒體報導有食安疑慮的蛋品。
因中秋節將至，烘焙、糕餅業如火如荼趕工製作月餅，為確保食材安全，衛生局也追查業者使用的雞蛋來源，目前查得轄內業者均用國產蛋。
針對進口蛋流向，農業部來文指「有關中央畜產會專案進口雞蛋案，縣轄內無業者向中央調度進口蛋進行洗選、加工或代工使用」；衛生局表示，後續將追蹤未到期進口蛋販售點流向，把關轄內蛋品安全。
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