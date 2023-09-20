「月餅是奢侈品」令人鼻酸 國民黨南市主委捐月餅文旦

經營國際自行車零件工業的國民黨台南市黨部主委林進旺，有感近來物價飆漲，現下又即將度過中秋佳節，他慷慨解囊，捐贈月餅、文旦禮盒給北台南家扶大永康區，總計有400戶家庭受惠。更有一位阿嬤感動地直說感謝，表示月餅對她而言「已是奢侈品」，令人鼻酸。

林進旺今年已經76歲，15年來，每每到了中秋前夕，就會以經營「享勵工業股份公司」的名義，捐贈400戶大永康地區的受助家庭月餅、文旦，至今已送出超過6100盒月餅。

林進旺表示，他經歷過貧苦的童年，成長在「吃番薯籤」的日子，非常了解弱勢家庭的難處，所以15年來不斷地捐贈月餅及文旦。他更關心當前家扶家庭的家長們，面對物價通膨的衝擊下，是否對家計造成影響，更鼓勵他們面臨困境要保持積極的態度。

一盒月餅價格動輒3、400元起，文旦也同樣上百元起跳，對於經濟較為弱勢的家庭而言，並不是能夠支付。其中，照顧重度身心障礙孫子的黃姓阿嬤也深深表達感謝。她說，平時除了要照顧孫子之外，還要省吃儉用看顧家計，去餅舖或買月餅，對她來說「已是奢侈品」。

北台南家扶中心主任莊淑惠表示，大永康地區的弱勢家庭約400戶，其中6成為單親、2成隔代教養家庭。感謝林進旺無私的捐獻，讓受助家庭能夠感受到社會的溫暖。