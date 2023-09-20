嘉義水上樂齡中心15年移新址 學員纏繞畫特製藏名招牌

迎接超高齡社會的來臨，嘉義縣水上鄉樂齡學習示範中心超前部署今年已邁入第15年，主要提供55歲以上鄉親課程，及提早做好退休準備，日前啟用新址位於原鄉代會，學員以纏繞畫特製專屬「水上樂齡」招牌，中心主任黃意萍表示，公所將閒置中心活用，目前學員達1280個學員，平均一個月有33堂課。

水上鄉樂齡學習示範中心空間配置，進門右邊設計大吧台、左邊是休閒座位，再進去為辦公室及一大一小2間教室，可同時多元開課；主任黃意萍說，吧台的作用就是希望學員不管有無上課都能來坐坐，找到抒發的地方，營造出可以放鬆及跟朋友小聚，不只是來上課還有喘息的空間。

學員林香伶說，來樂齡學習已經有5年，以前沒參加樂齡之前都是在家，很少出來互動，甚至足不出戶，來樂齡上課當志工及學員，培養自己興趣後，今年靠著培訓順利由學員變成講師，來樂齡學習是很快樂的，希望大家都來參加。

為慶祝4天前的喬遷，平均年齡55歲到73歲共16位學員，用纏繞畫費時2個月，繪出專屬「水上樂齡」招牌，最特別的是學員在畫中藏著自己的名字，有機會到中心時，可試著尋寶看招牌找名字，若有找到名字，中心將提供小獎品。

主任黃意萍表示，超高齡社會的來臨，父母要懂得做好退休準備，不要再去麻煩年輕人，自力自強自主，做自己的主人，這也是未來開課的目的目標。

黃意萍也分享，一位罹癌學員雖生病仍堅持來上課，因為來樂齡會讓他自己忘記自己是病人，部分學員們也會在小空間分享如何照顧長輩，互相提供資訊與喘息交流，中心朝讓更多人得到更多成長跟放鬆的目標。