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治樹癌 嘉市府3年編2千萬防治

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
防治作業罹病樹頭挖除、病根撿除處理、挖阻絕溝、土壤薰蒸、檢體放置及鋪蓋帆布等步驟。圖／嘉義市政府提供
防治作業罹病樹頭挖除、病根撿除處理、挖阻絕溝、土壤薰蒸、檢體放置及鋪蓋帆布等步驟。圖／嘉義市政府提供

「褐根病」又稱「樹癌」是台灣最主要樹木病害之一，得病的樹木組織會腐朽，樹根脆弱，會隨時無預警倒下，尤其在風災期間更會造成重大傷害；嘉義市政府3年編列2千萬元防治，範圍包含路樹、公園、學校、風景區等，累積至今防治面積逾6000平方公尺。

市府建設處表示，褐根病防治計畫，防治範圍包含嘉市道路植栽區及公園用地、市府各單位、學校等，採分年分期分區逐步辦理，針對罹患褐根病區域處理危險立木、清除樹根及消毒等作業，避免褐根病擴散，維護樹木健康。

防治計畫3年共編列2千萬元經費，去年開始800萬元、今年600萬元、明年600萬元，預計針對道路、公園、風景區等地方進行每年約3000平方公尺褐根病防治作業，施作地點有啟明公園、吳鳳南路、友愛路、嘉義公園、蘭潭根公園、嘉油鐵馬道、文雅國小、彌陀路、港坪公園、嘉義公園、興嘉公園、忠孝路與博東路口、友愛路等處，至今累計燻蒸消毒面積6000平方公尺。

建設處表示，目前已執行完成的有啟明公園、嘉義公園及興嘉公園等，採用燻蒸消毒防治方式，防治範圍需經檢體送驗（農業部林業試驗所）全部合格才算完成。去年執行的範圍經植草皮並持續養護目前生長情形良好，已有防治成效。

施作中的港坪運動公園已完成挖出檢體並送農業部林業試驗所檢驗的程序，等到收到檢體檢驗合格後，會將裸露的植栽區新植草皮（或者喬木）回去，並加強養護，才完成整個防治程序。在友愛路與自由路口（公36旁）及嘉義公園（公園街靠近棒球場入口）目前都用塑膠布覆蓋尚在土壤燻蒸防治程序。

港坪運動公園自今年8月9日開始進場施作，依序進行4塊區域的罹病樹頭挖除、病根撿除處理、挖阻絕溝、土壤薰蒸、檢體放置及鋪蓋帆布等步驟，於8月17日完成步驟並進入燻蒸等待期，於9月18日取出檢體送農業部林業試驗所檢驗。

建設處表示，民眾於日常散步看到路樹有腐朽、枯萎、不正常掉葉、長出靈芝根時，都可打1999市民專線通報，建設處會安排專家前往現場勘查。

防治作業罹病樹頭挖除、病根撿除處理、挖阻絕溝、土壤薰蒸、檢體放置及鋪蓋帆布等步驟。圖／嘉義市政府提供
防治作業罹病樹頭挖除、病根撿除處理、挖阻絕溝、土壤薰蒸、檢體放置及鋪蓋帆布等步驟。圖／嘉義市政府提供
嘉義市港坪運動公園日前廣場覆蓋帆布進行褐根病防治。記者李宗祐／攝影
嘉義市港坪運動公園日前廣場覆蓋帆布進行褐根病防治。記者李宗祐／攝影
防治作業罹病樹頭挖除、病根撿除處理、挖阻絕溝、土壤薰蒸、檢體放置及鋪蓋帆布等步驟。圖／嘉義市政府提供
防治作業罹病樹頭挖除、病根撿除處理、挖阻絕溝、土壤薰蒸、檢體放置及鋪蓋帆布等步驟。圖／嘉義市政府提供
防治作業罹病樹頭挖除、病根撿除處理、挖阻絕溝、土壤薰蒸、檢體放置及鋪蓋帆布等步驟。圖／嘉義市政府提供
防治作業罹病樹頭挖除、病根撿除處理、挖阻絕溝、土壤薰蒸、檢體放置及鋪蓋帆布等步驟。圖／嘉義市政府提供
防治作業罹病樹頭挖除、病根撿除處理、挖阻絕溝、土壤薰蒸、檢體放置及鋪蓋帆布等步驟。圖／嘉義市政府提供
防治作業罹病樹頭挖除、病根撿除處理、挖阻絕溝、土壤薰蒸、檢體放置及鋪蓋帆布等步驟。圖／嘉義市政府提供
防治作業罹病樹頭挖除、病根撿除處理、挖阻絕溝、土壤薰蒸、檢體放置及鋪蓋帆布等步驟。圖／嘉義市政府提供
防治作業罹病樹頭挖除、病根撿除處理、挖阻絕溝、土壤薰蒸、檢體放置及鋪蓋帆布等步驟。圖／嘉義市政府提供
港坪運動公園已完成挖出檢體送檢中，檢驗合格後，裸露的植栽區新植草皮或者喬木，並加強養護，才完成整個防治程序。記者李宗祐／攝影
港坪運動公園已完成挖出檢體送檢中，檢驗合格後，裸露的植栽區新植草皮或者喬木，並加強養護，才完成整個防治程序。記者李宗祐／攝影

嘉義 農業部 路樹

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