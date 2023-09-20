快訊

清晨到深夜都能逛！新店裕隆城3.3萬坪賣場今起試營運 擁250個品牌

李玟「婚後協議」曝光 Bruce結婚5年就偷吃、拒賠6億豪宅

MLB／大谷翔平完成手肘手術了！明年球季不缺席 目標2025年再現二刀流

聽新聞
test
0:00 / 0:00

登革熱疫情延燒...嘉義市新增3例確診共5例 都是「市外」感染

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市衛生局分別在確診個案住家半徑50公尺，進行室內化學防治，並於個案住家周圍半徑100公尺進行環境孳生源清除。圖／嘉市衛生局提供
嘉市衛生局分別在確診個案住家半徑50公尺，進行室內化學防治，並於個案住家周圍半徑100公尺進行環境孳生源清除。圖／嘉市衛生局提供

登革熱疫情延燒，嘉義市無在地案例，12日有2名市民，因求學、旅遊，分別在疫區雲林縣、台南市感染，在嘉義市發病就醫檢驗確診，最近又有3例確診，累計5例，疫調雖不在嘉義市染疫，但5人都住居嘉市，疾管署算計嘉義市確診案例，衛生局防疫不鬆懈 。

衛生局分析統計，目前累計共5例確診個案，其中東區3例，西區2例；1女4男；年齡分布為20歲以下1例、20至64歲2例、65歲以上2例。確診案例分別在雲林縣、嘉義縣、台南市通勤工作、求學、旅遊，嘉義市醫療院所求診檢驗通報，

衛生局分別在確診個案住家半徑50公尺，進行室內化學防治，並於個案住家周圍半徑100公尺進行環境孳生源清除及家戶宣導，請社區住戶自我健康監測；環保局清潔隊也完成確診個案住家戶外200公尺的環境噴藥清消，確保室內及戶外雙重防火牆有效防堵疫情擴散。

衛生局說，嘉市登革熱NS1快篩試劑合作院所增到20家，宣導獎金7至8月共發送8700元。台南、雲林、嘉縣登革熱疫情燒不停，嘉市位在雲嘉南中間被疫區夾擊，10日大豪雨，恐造成登革熱病媒蚊孳生，衛生局防病媒蚊大作戰，每天派巡查員1人分6組，在各里巡查，清除孳生源，監控病媒蚊指數。

為盡早找出隱藏社區中個案，阻斷病毒傳播，市府鼓勵醫療院所加強通報，並輔以登革熱NS1快篩試劑檢測，繼推行主動通報獎勵金500元禮券措施後，再加碼獎勵執行登革熱NS1快篩並通報醫療院所，每案可獲得100元禮券。

嘉市衛生局分別在確診個案住家半徑50公尺，進行室內化學防治，並於個案住家周圍半徑100公尺進行環境孳生源清除。圖／嘉市衛生局提供
嘉市衛生局分別在確診個案住家半徑50公尺，進行室內化學防治，並於個案住家周圍半徑100公尺進行環境孳生源清除。圖／嘉市衛生局提供
嘉市衛生局分別在確診個案住家半徑50公尺，進行室內化學防治，並於個案住家周圍半徑100公尺進行環境孳生源清除。圖／嘉市衛生局提供
嘉市衛生局分別在確診個案住家半徑50公尺，進行室內化學防治，並於個案住家周圍半徑100公尺進行環境孳生源清除。圖／嘉市衛生局提供

衛生局 嘉義 登革熱 疫情

延伸閱讀

公務員執行登革熱防疫遭民眾扯傷 高市府報警最重開罰30萬

台南新增323例登革熱 累計逼近8000例

南市登革熱逼近8千噴藥策略調整 個案周遭住戶自行噴藥

登革熱本土疫情首現反轉 疾管署估下周三破萬人大關

相關新聞

登革熱疫情延燒...嘉義市新增3例確診共5例 都是「市外」感染

登革熱疫情延燒，嘉義市無在地案例，12日有2名市民，因求學、旅遊，分別在疫區雲林縣、台南市感染，在嘉義市發病就醫檢驗確診...

台61西濱「將軍服務區」加把勁 先求有再求好

台南市政府爭取台61線西濱快速公路設置服務區，地點選在將軍交流道南向匝道出口，去年經行政院同意，現由市府觀光旅遊局進行可...

治樹癌 嘉市府3年編2千萬防治

「褐根病」又稱「樹癌」是台灣最主要樹木病害之一，得病的樹木組織會腐朽，樹根脆弱，會隨時無預警倒下，尤其在風災期間更會造成...

嘉義豪雨赤蘭溪溢堤中埔鄉鹽館村淹水 部分河道未整治災民怒

嘉義縣山區10日逾200毫米暴雨，造成八掌溪支流赤蘭溪暴漲溢堤，洪水沖毀沿岸中埔及水上鄉農作物，淹沒快速公路中和交流道附...

南市興建平實轉運站 居民憂車潮

台南市政府推動42.4公頃的平實重劃區，在中華東路、小東路口規畫平實轉運站BOT案昨天動土，占地1.42公頃，首期興建地...

台南城西焚化廠更新爐 減耗更高效

台南市城西垃圾焚化廠焚化爐營運20多年處理量能下降，南市府規畫汰換興建新一代的焚化爐，昨動土，預計2026年完工，日處理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦