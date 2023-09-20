登革熱疫情延燒...嘉義市新增3例確診共5例 都是「市外」感染

登革熱疫情延燒，嘉義市無在地案例，12日有2名市民，因求學、旅遊，分別在疫區雲林縣、台南市感染，在嘉義市發病就醫檢驗確診，最近又有3例確診，累計5例，疫調雖不在嘉義市染疫，但5人都住居嘉市，疾管署算計嘉義市確診案例，衛生局防疫不鬆懈 。

衛生局分析統計，目前累計共5例確診個案，其中東區3例，西區2例；1女4男；年齡分布為20歲以下1例、20至64歲2例、65歲以上2例。確診案例分別在雲林縣、嘉義縣、台南市通勤工作、求學、旅遊，嘉義市醫療院所求診檢驗通報，

衛生局分別在確診個案住家半徑50公尺，進行室內化學防治，並於個案住家周圍半徑100公尺進行環境孳生源清除及家戶宣導，請社區住戶自我健康監測；環保局清潔隊也完成確診個案住家戶外200公尺的環境噴藥清消，確保室內及戶外雙重防火牆有效防堵疫情擴散。

衛生局說，嘉市登革熱NS1快篩試劑合作院所增到20家，宣導獎金7至8月共發送8700元。台南、雲林、嘉縣登革熱疫情燒不停，嘉市位在雲嘉南中間被疫區夾擊，10日大豪雨，恐造成登革熱病媒蚊孳生，衛生局防病媒蚊大作戰，每天派巡查員1人分6組，在各里巡查，清除孳生源，監控病媒蚊指數。

為盡早找出隱藏社區中個案，阻斷病毒傳播，市府鼓勵醫療院所加強通報，並輔以登革熱NS1快篩試劑檢測，繼推行主動通報獎勵金500元禮券措施後，再加碼獎勵執行登革熱NS1快篩並通報醫療院所，每案可獲得100元禮券。