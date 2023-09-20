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雲林身障者逾60歲發敬老金

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
雲林縣政府今年起加發60至64歲身心障者敬老禮金，每人1千元，總計5285人受惠。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府今年起加發60至64歲身心障者敬老禮金，每人1千元，總計5285人受惠。記者陳苡葳／攝影

雲林縣敬老禮金去年下修發放門檻至65歲以上長者，為照顧身心障礙者，縣長張麗善昨天再宣布放寬發放標準，今年起加發60至64歲身心障者敬老禮金每人1千元，總計5285人受惠。不過有議員質疑此狀況非緊急，卻動支第2預備金；張麗善說，因已過今年預算編列時限，會編入明年度預算。

縣府社會處長林文志說，4月23日前設籍雲林、且10月23日前領有有效期限60歲至64歲身心障礙證明者，都符合身障者敬老禮金發放對象，採轉帳方式核發。

張麗善與身障者表示此為首創政策，各鄉鎮市公所會協助符合領取資格者登記帳戶，若接獲通知，可安心前往指定地點辦手續。

雲縣復健青年協進會總幹事林金順說，身障者退休後可能還會遇到醫療負擔等狀況，希望政府有更多對應的社會福利協助減輕負擔，減少身障者老年貧窮的困境。

議員蔡永富說，第2預備金應用在更緊急的狀況，憂心外界恐會誤解此案有「臨時政策」之感。議員李明哲則認為，這筆支出未影響到其他項目，接下來進入下一年度預算編列時程，議會將全力監督。

張麗善回應，去年國際身障者日就公開要發身障敬老禮金，但當時已超過編入今年預算的時限，本年度才動支第2預備金528萬5000元。

身障者 張麗善 議員

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