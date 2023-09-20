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台南城西焚化廠更新爐 減耗更高效

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南城西垃圾焚化廠更新爐新建工程昨天動土，預計2026年完工。記者鄭惠仁／攝影
台南城西垃圾焚化廠更新爐新建工程昨天動土，預計2026年完工。記者鄭惠仁／攝影

台南市城西垃圾焚化廠焚化爐營運20多年處理量能下降，南市府規畫汰換興建新一代的焚化爐，昨動土，預計2026年完工，日處理量將能從目前600公噸提升到900公噸。環保局指出，新爐符合再生能源發電設備的標準，達到轉廢為能目標，且加上永康焚化爐每天共可處理1700公噸廢棄物，將有餘力處理事業廢棄物。

環保局表示，台南民生垃圾每日1400公噸，現有兩座焚化廠可以應付，卻因還有事業廢棄物約450公噸而不足，未來完工後，有餘力處理部分事廢，另部分事廢隨著工業區設置焚化爐、以及環保署正推動SRF固體再生燃料，可望全解決。

副市長趙卿惠等人昨出席城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案，她稱讚，此案欣達環工公司在台南成立城西能源公司，投資金額72億元以上，稅留台南，打造低耗能、低汙染又具高效益發電的更新爐，解決垃圾處理問題，共創雙贏。

環境部環境管理署副署長林左祥說，第一代焚化爐1年可處理19萬5千公噸垃圾，新爐完工後再增10萬公噸，而舊爐發電率20%，新爐將提升為27%。環保局長許仁澤指出，營運期間年度發電量預估達2億6244萬度，每年約可供6萬4513戶家庭用電。

焚化爐 台南 廢棄物

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