聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市興建平實轉運站 居民憂車潮

聯合報／ 記者李文德／台南報導

台南市政府推動42.4公頃的平實重劃區，在中華東路、小東路口規畫平實轉運站BOT案昨天動土，占地1.42公頃，首期興建地上13層、地下6層的複合轉運大樓，有大客車轉運空間，並引入百貨、餐飲、休閒娛樂等機能，預計後年底完工。不過在地居民憂心，目前上下班、假日人車就很多，未來要妥善研議紓解交通；市府表示，將再會勘了解。

交通局表示，轉運站由國有財產署提供土地，三地集團旗下南仁湖集團投入超過54億元開發，分兩期工程，首期複合轉運大樓，樓地板面積大約3萬坪，第2期則配合捷運建設時程，預留銜接捷運車站空間介面等。

市長黃偉哲昨出席動土表示，轉運站位在重劃區「黃金三角窗」地帶，未來更是捷運系統藍、綠線的交會點，是民眾搭乘大眾運輸的起點和中繼點，轉運站擔任重要角色。

在地後甲里長王南寶認為，此處位於交通熱點，緊鄰中華東路、小東路，距離國道1號近，附近南紡購物中心、國賓商圈等，上下班尖峰時段、假日都有大量車潮，應妥善規畫避免形成交通瓶頸；他也建議，是否能夠將平實路打通到大灣交流道，紓解車流。

議員李宗霖說，此處是永康、東區交界，大約40萬人口，轉運站完成後可能面臨很大的交通挑戰；市議員蔡筱薇也說，小東路、中華東路都是車流量較大的區域，相關單位要針對鄰近路網的交通配套措施預先規畫。

南市交通局表示，重大的開發案都有經過交通評估，完成轉運站後，路邊有6席的停車彎供公車進入停靠，轉運站內更有9席公車停靠站，以及590格汽車停車位、1千格機車停車空間，此外，未來道路是否要多做其他規畫，會與工務局一同會勘了解。

捷運 重劃區 議員

延伸閱讀

南市登革熱逼近8千噴藥策略調整 個案周遭住戶自行噴藥

台南「黃金地段」平實轉運站今動土 民間砸54億投資

光電案場防災演練 南市消防巧思清潔水源成救災用水

南市城西焚化廠更新爐開工 建再生能源電廠淨零又減碳

相關新聞

台南城西焚化廠更新爐 減耗更高效

台南市城西垃圾焚化廠焚化爐營運20多年處理量能下降，南市府規畫汰換興建新一代的焚化爐，昨動土，預計2026年完工，日處理...

南市興建平實轉運站 居民憂車潮

台南市政府推動42.4公頃的平實重劃區，在中華東路、小東路口規畫平實轉運站BOT案昨天動土，占地1.42公頃，首期興建地...

嘉豪雨釀2死 家屬籲裝預警系統

嘉義地區10日豪雨，台82線快速道路下方淹水釀7旬官姓夫妻困車內死亡，家屬悲痛說，應做好淹水預警機制，盼兩人是最後受難者...

雲林身障者逾60歲發敬老金

雲林縣敬老禮金去年下修發放門檻至65歲以上長者，為照顧身心障礙者，縣長張麗善昨天再宣布放寬發放標準，今年起加發60至64...

南市登革熱逼近8千噴藥策略調整 個案周遭住戶自行噴藥

台南市本土登革熱病例今天新增323例，累積7930例，今天新增病例較昨天高，疫情仍嚴峻。今起化學防治策略改變， 群聚病例...

揪甘心！北港武德宮捐百萬相助友宮修廟 成北港佳話

雲林縣北港鎮樹仔腳乾元宮主祀三山國王，因廟的主結構年久失修，牆面多處斑駁毀損及嚴重壁癌，加上近月以來颱風接連肆虐，使問題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦