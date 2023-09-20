南市興建平實轉運站 居民憂車潮

台南市政府推動42.4公頃的平實重劃區，在中華東路、小東路口規畫平實轉運站BOT案昨天動土，占地1.42公頃，首期興建地上13層、地下6層的複合轉運大樓，有大客車轉運空間，並引入百貨、餐飲、休閒娛樂等機能，預計後年底完工。不過在地居民憂心，目前上下班、假日人車就很多，未來要妥善研議紓解交通；市府表示，將再會勘了解。

交通局表示，轉運站由國有財產署提供土地，三地集團旗下南仁湖集團投入超過54億元開發，分兩期工程，首期複合轉運大樓，樓地板面積大約3萬坪，第2期則配合捷運建設時程，預留銜接捷運車站空間介面等。

市長黃偉哲昨出席動土表示，轉運站位在重劃區「黃金三角窗」地帶，未來更是捷運系統藍、綠線的交會點，是民眾搭乘大眾運輸的起點和中繼點，轉運站擔任重要角色。

在地後甲里長王南寶認為，此處位於交通熱點，緊鄰中華東路、小東路，距離國道1號近，附近南紡購物中心、國賓商圈等，上下班尖峰時段、假日都有大量車潮，應妥善規畫避免形成交通瓶頸；他也建議，是否能夠將平實路打通到大灣交流道，紓解車流。

市議員李宗霖說，此處是永康、東區交界，大約40萬人口，轉運站完成後可能面臨很大的交通挑戰；市議員蔡筱薇也說，小東路、中華東路都是車流量較大的區域，相關單位要針對鄰近路網的交通配套措施預先規畫。

南市交通局表示，重大的開發案都有經過交通評估，完成轉運站後，路邊有6席的停車彎供公車進入停靠，轉運站內更有9席公車停靠站，以及590格汽車停車位、1千格機車停車空間，此外，未來道路是否要多做其他規畫，會與工務局一同會勘了解。