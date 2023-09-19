揪甘心！北港武德宮捐百萬相助友宮修廟 成北港佳話

雲林縣北港鎮樹仔腳乾元宮主祀三山國王，因廟的主結構年久失修，牆面多處斑駁毀損及嚴重壁癌，加上近月以來颱風接連肆虐，使問題加劇，廟方無助之下對外求援，北港武德宮捐助100萬元，主委林安樂今天代表捐贈，也希望社會大眾響應。

乾元宮的建廟歷史最早可溯及清朝，先民隨鄭成功渡台後，恭請潮陽三山國王分靈香火於樹腳里創建草堂安爐奉祀，隨著年代變遷，聚落形成、居民增加，1824年3月建廟，後又經數次整修、遷廟，48年前在十方信眾捐款下在現址擴建新廟。

乾元宮主委許郭麗雲說，歷經半世紀之久，廟體從未整建過，現況是屋瓦龜裂剝落，「外頭下大雨、裡頭就下小雨」，牆面縫隙也日漸明顯，嚴重影響使用，整修工程初估至少要300萬元，但廟方經費有限，今天發起募款，希望信眾樂捐支持。