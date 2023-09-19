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揪甘心！北港武德宮捐百萬相助友宮修廟 成北港佳話
雲林縣北港鎮樹仔腳乾元宮主祀三山國王，因廟的主結構年久失修，牆面多處斑駁毀損及嚴重壁癌，加上近月以來颱風接連肆虐，使問題加劇，廟方無助之下對外求援，北港武德宮捐助100萬元，主委林安樂今天代表捐贈，也希望社會大眾響應。
乾元宮的建廟歷史最早可溯及清朝，先民隨鄭成功渡台後，恭請潮陽三山國王分靈香火於樹腳里創建草堂安爐奉祀，隨著年代變遷，聚落形成、居民增加，1824年3月建廟，後又經數次整修、遷廟，48年前在十方信眾捐款下在現址擴建新廟。
乾元宮主委許郭麗雲說，歷經半世紀之久，廟體從未整建過，現況是屋瓦龜裂剝落，「外頭下大雨、裡頭就下小雨」，牆面縫隙也日漸明顯，嚴重影響使用，整修工程初估至少要300萬元，但廟方經費有限，今天發起募款，希望信眾樂捐支持。
乾元宮是樹腳里6村落的大廟，歷史久遠，林安樂說，他日前在網路上看到廟方發的募款資訊，深有同感建廟不易，眼見建築多處老舊不堪，甚至下雨天時，神祇的金身與神衣都被淋濕，令人心疼，因此今天代表武德宮捐助100萬元，也希望影響更多人協助廟方整建。
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