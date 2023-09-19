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雲林放寬敬老禮金發放標準 60至64歲身心障礙者每人1千
雲林縣縣長張麗善今天宣布放寬敬老禮金發放標準，加發60至64歲身心障者敬老禮金，總計5285人受惠；不過此案因已過今年度預算編列時限，因此動支第2預備金，明年編入年度預算。民進黨籍議員蔡永富認為「狀況非緊急、觀感不佳」；國民黨籍議員李明哲認為「用在特殊情況、無傷大雅」，議會會全力監督明年度預算編列。
據統計，縣內身心障礙人口約5萬人，65歲以上有2萬5620人，身心障礙者因身體狀況等因素，平均壽命比一般人少5年，職涯退休年齡也相對提早5年。
雲林縣復健青年協進會總幹事林金順說，身心障礙者退休後低收入、高支出，將來可能還會遇到醫療負擔等狀況，若政府有對應的社會福利協助照顧者或家庭減輕負擔，未來也能減少身心障礙者面對老年貧窮的困境。
張麗善說，去年11月12日在國際身障者日就宣布今年發放身障敬老禮金，因當時已超過編入今年度預算的時限，因此先動支第2預備金528萬5000元，明年度將編入年度預算。
社會處長林文志表示，今年4月23日前設籍雲林縣，且10月23日前領有有效期限60歲至64歲身心障礙證明者，均符合身心障礙者敬老禮金發放標準對象，每人1000元，採轉帳方式核發。
張麗善指出，各鄉鎮市公所也會協助符合領取資格的身心障礙者登記帳戶，若有接獲通知，可安心前往公所指定地點辦理手續；另，縣府有推動無障礙環境與友善就業環境，有就業需求的身心障礙者可尋求勞動暨青年事務發展處協處。
蔡永富憂心外界恐會誤解此案有「臨時政策」之感，認為第2預備金應該用在更緊急的狀況下；李明哲則認為，動支預備金是用在特殊情況，加上縣府近年財政做得好，該筆支出也未影響到其他項目，接下來將進入下一年度預算編列時程，議會會全力監督。
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