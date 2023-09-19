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南市啟動登革熱醫療量能平台 精準控床避免排擠其他患者

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府今天和14家醫院院長舉行「登革熱醫療量能及居家追蹤衛教可行性討論」線上會議，由副市長趙卿惠主持。圖／台南市政府提供
台南市政府今天和14家醫院院長舉行「登革熱醫療量能及居家追蹤衛教可行性討論」線上會議，由副市長趙卿惠主持。圖／台南市政府提供

台南市政府今天和14家醫院院長舉行「登革熱醫療量能及居家追蹤衛教可行性討論」線上會議，討論各大醫院收治登革熱患者的醫療量能，盼透過成立平台群組統籌調配，有效分流、精準控床。副市長趙卿惠表示，藉此提前整備登革熱疫情醫療應變量能，避免排擠其他患者，紓解急診壅塞。

台南市登革熱疫情嚴峻，病例增多，也引發醫療量能的憂慮，衛福部疾管署副署長羅一鈞日前也提醒，應及早規畫醫療資源調度相關措施，設立專責分級收治及轉診小組，以利因應未來可能增加的醫療需求。

台南市登革熱防疫總顧問許以霖在線上會議中指出，登革熱確診患者以5到7天為觀察期，且登革熱中重症患者的病情變化快速，需要及時照護，為避免收治量能壅塞，且為讓醫護及時照顧中重症患者，即日起將確實掌握各大醫院每天定時回報醫療量能、急診、病患收治、待床數等最新數據，以利平台隨時分流調配。

由於目前除登革熱疫情外，另有好發於秋冬的病毒性腸胃炎、腺病毒、B型流感病毒入侵，許以霖提醒相關院長盡速盤點院內急診狀況，「必要時加開急門診支援急診」。

會中也討論運用「台南市政府健康共照雲」系統，作為登革熱輕症患者居家追蹤及衛教的可行配套。成大醫院院長李經維提到，登革熱患者普遍住院觀察7天，需有效活用分配病床資源及相關照護工作；台南市立醫院院長蔡良敏指目前登革熱住院患者約占一般病房10%量能，的確需開始分流分配相關醫療量能，降低後續可能衍生的問題。

安南醫院院長林聖哲院長說，這兩周是最重要的關鍵翻轉期，請市府持續強力宣傳登革熱自我防治的重要性，包括科技防疫資訊的使用，提高民眾警覺、加強環境孳清，以及民眾外出時穿著素色薄長袖和噴灑防蚊液等自我防護觀念，全民防疫一起來。

台南市政府今天和14家醫院院長舉行「登革熱醫療量能及居家追蹤衛教可行性討論」線上會議，由副市長趙卿惠主持。圖／台南市政府提供
台南市政府今天和14家醫院院長舉行「登革熱醫療量能及居家追蹤衛教可行性討論」線上會議，由副市長趙卿惠主持。圖／台南市政府提供

登革熱 患者 台南

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