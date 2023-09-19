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台南東門陸橋限高門架遭遊覽車撞毀 明天短暫封閉

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中西區與東區交界的東門陸橋，9月20日上午短暫封閉，請用路人提前改道行駛。圖／南市交通局提供
台南市中西區與東區交界的東門陸橋，9月20日上午短暫封閉，請用路人提前改道行駛。圖／南市交通局提供

台南市東門陸橋因應鐵路地下化工程封閉8個月後，8月29日通車並開放機車上陸橋，雖禁止大貨車上陸橋，但仍有外地遊覽車誤上陸橋，撞壞限高門架，鐵道局南部工程分局預計明天上午9點30分至12點封閉陸橋，重新裝設限高門架，請用路人提前改道行駛。

台南市交通局表示，開放後的東門陸橋受限橋梁現地條件及提升汽機車行駛安全，禁止大客車、5噸以上大貨車行駛，並在陸橋兩側設置限高門架及市區各重大路口設置限高標誌，但開放後，9月16日夜間有外地遊覽車誤上陸橋，夜間撞壞限高門架。

東門陸橋短暫封閉時間，東西向車流請改道府連地下道及青年平交道，沿線路口將派遣義交人員進行交通疏導。為避免仍有外地遊覽車誤上陸橋，於陸橋東側東門路進入東門城圓環、東門路與勝利路路口、東門路與府連路路口，陸橋西側上橋限高門架處，加強增設禁止大貨車及限高3公尺共4牌面，以利大型車輛遵循。

為有效因應施工期間各項突發狀況，交通部鐵道局與南市府相關單位建立溝通平台，如遇任何緊急事件可立即處理，大台南智慧交通中心已將東門陸橋鄰近路口納入密切監測，並將配合車流流量，及樣態機動調整路口紅綠燈時制，將交通衝擊降至最低。

台南 遊覽車 鐵道

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