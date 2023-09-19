台南散步導覽新體驗 線上搶好康、6大路線搭配商家優惠

台南市觀旅局為提升散步導覽路線服務，今起推出6大散步路線線上版服務，供遊客在出發前即可先了解相關背景。副市長葉澤山表示，希望透過虛擬實境結合散步導覽路線，讓遊客在行前就能體驗散步導覽的魅力；另搭配獎勵機制，遊客上網體驗即可獲得商家優惠，多項好康將陸續上線，歡迎大家趕快來體驗。

這6條路線包含安平米其林三星散步路線、府城歷史散步之旅、台灣第一鹽散步路線、西濱宗教漁鹽之旅、關子嶺溫泉好遊及鹽水月津港漫遊。為鼓勵遊客於系統初上線期間搶先體驗，除了提供每日簽到領取LINE Points點數，更同時規畫限量贈品及店家優惠，遊客完成問答即可獲得優惠券，好康期間至11月30日，上網完成任務到店出示兌換畫面，即可兌換200元等值商品或享優惠折扣，數量有限換完為止。

葉澤山說，南市是觀光旅遊城市，要讓遊客來了還要再來，觀旅局也一再推陳出新，並根據遊客不同需求，設計最佳散步路線，這次推出散步路線線上版服務，可先在線上獲得充分資料，然後實際走一趟會有更不一樣的體會與感受

觀旅局長林國華局長表示，在不斷求新求變下，今年專案推出「最強考運散策」、「最強女鬼路線」等主題，報名人數場場爆滿，此次再推新體驗，加入3D空間技術，使散步導覽路線的服務樣態更加豐富且多元，也期待線上導客到店與商家互動互惠，帶給遊客更多數位生活化的豐富觀光體驗。

本案優惠商家招商報名將於10月底截止，目前已逾100間商家陸續上線中，包含百年傳承香舖、吳萬春蜜餞、博仁堂、百年振發茶行、得意蝦餅等伴手禮及餐飲旅宿業者；後續也將推出達人帶路活動，10月1日起開放至官網報名，共計8場次，帶領遊客線上體驗系統，歡迎遊客踴躍報名。