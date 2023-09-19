台南登革熱防疫資金有缺口 王必勝：已簽呈1.29億元
台南市登革熱疫情嚴峻，上周行政院長陳建仁到台南視察後，環境部長薛富盛昨天也來視察，今天則是衛福部政務次長王必勝來了解防疫狀況，王必勝表示，南市府防疫所缺的1.29億元已簽出，希望行政院能趕快核定。
王必勝今到台南先到衛福部疾病管制署南區管制中心了解防疫工作隊的準備情形，下午到市府拜訪市長黃偉哲，然後到安南區視察疫情。他說，現在有此方面專家疾管署副署長羅一鈞進駐台南，相信對疫情掌握與控制會更有幫助。黃偉哲說，羅一鈞每次參加疫情指揮中心的會議，都會提出建議與看法，並指導一線同仁。
目前很紅的「天溝棒」是登防中心發現家戶排雨水的天溝，常因樹葉雜物阻塞而造成積水孳生病媒蚊，由於高處清除不易，區公所第一線人員為搶防治時效發揮巧思設計天溝棒，及時解決病媒蚊孳生的問題。黃偉哲與王必勝交換意見時也提出第一線人員這一巧妙設計，不但可看到孑孓，還可投藥。
陳建仁上周到台南視察，市長黃偉哲反映防疫經費有缺口的問題，王必勝說，院長回去後便指示盡速處理，今天已簽請行政院1.29億的防疫經費，希望能夠趕快核定。羅一鈞說，經費包含物資、社區動員及加班費等防疫經費。
黃偉哲表示，從首例爆發以來，雖然天公不作美，但大家都很盡責，這次因有快篩、無人機，以及過往對抗登革熱的知識，這些有形與無形力量的幫忙，才能穩住疫情。
王必勝說，他在行政院報告時就說，登革熱防治比想像要困難很多，盛夏雨季能夠壓住疫情，相當不容易。黃偉哲接著說，6月爆發疫情時，曾文水庫蓄水率只有6.5%，現在是滿水位，看下了多少雨。王必勝說，每下一次雨，戶外噴藥、孳清就要重來，可見艱辛度。黃偉哲則以近幾個月來既要防疫、防汛又要防疫來形容。
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