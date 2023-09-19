聽新聞
test
0:00 / 0:00
「秋日雪」限定美景來了 台南大內甜根子草童樂會24日登場
中秋節的前後，台南市重要河川流域沿線，甜根子草花相繼盛開，片片雪白花海宛如銀色世界，季節限定版的「秋日雪」登場，相當壯觀，尤其是曾文溪在台南大內段，迷人景致吸引民眾前來遊賞，大內區公所24日將在南瀛天文館旁的二溪大橋堤防舉辦「甜根子草童樂會」，邀遊客一起來感受自然生態之美。
曾文溪畔叢生的甜根子草在每年9、10月盛開，量多的地方就像鋪上一層白色地毯，植物專家說，甜根子草在乾、濕地都能存活，生命力強，但若被水淹過後，會比較不容易開花，近幾年逢缺水時，花況比較好，今年因水量充足，加上曾文水庫洩洪，就稍微受到影響，不過還是值得一看。
郭姓攝影玩家說，曾文溪從中上游的大內、山上，到麻豆、官田以至於下游的西港、七股，都能夠看到盛開的甜根子草，急水溪的新營、柳營交界處也是一處景點，從堤防上就能看到，但民眾可別在橋梁上逗留，避免危險。
大內區長李義隆表示，為行銷在地觀光，今年甜根子草節在南瀛天文館旁的二溪大橋堤防舉行，從24日當天下午2點開始，有音樂表演及泡泡秀，結合文創、美食、特產的童樂市集，以及甜根子草微景瓶DIY、彩繪風車、溪畔攝影等活動，內容相當多元，傍晚還有機會看到夕陽下的雪白美景。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言