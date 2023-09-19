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「秋日雪」限定美景來了 台南大內甜根子草童樂會24日登場

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
中秋節將至，也是甜根子草的盛開時，曾文溪流域沿岸開始出現雪白美景。記者莊曜聰／攝影
中秋節將至，也是甜根子草的盛開時，曾文溪流域沿岸開始出現雪白美景。記者莊曜聰／攝影

中秋節的前後，台南市重要河川流域沿線，甜根子草花相繼盛開，片片雪白花海宛如銀色世界，季節限定版的「秋日雪」登場，相當壯觀，尤其是曾文溪在台南大內段，迷人景致吸引民眾前來遊賞，大內區公所24日將在南瀛天文館旁的二溪大橋堤防舉辦「甜根子草童樂會」，邀遊客一起來感受自然生態之美。

曾文溪畔叢生的甜根子草在每年9、10月盛開，量多的地方就像鋪上一層白色地毯，植物專家說，甜根子草在乾、濕地都能存活，生命力強，但若被水淹過後，會比較不容易開花，近幾年逢缺水時，花況比較好，今年因水量充足，加上曾文水庫洩洪，就稍微受到影響，不過還是值得一看。

郭姓攝影玩家說，曾文溪從中上游的大內、山上，到麻豆、官田以至於下游的西港、七股，都能夠看到盛開的甜根子草，急水溪的新營、柳營交界處也是一處景點，從堤防上就能看到，但民眾可別在橋梁上逗留，避免危險。

大內區長李義隆表示，為行銷在地觀光，今年甜根子草節在南瀛天文館旁的二溪大橋堤防舉行，從24日當天下午2點開始，有音樂表演及泡泡秀，結合文創、美食、特產的童樂市集，以及甜根子草微景瓶DIY、彩繪風車、溪畔攝影等活動，內容相當多元，傍晚還有機會看到夕陽下的雪白美景。

中秋節將至，也是甜根子草的盛開時，曾文溪流域沿岸開始出現雪白美景，大內區公所24日將舉辦甜根子草節活動。記者莊曜聰／攝影
中秋節將至，也是甜根子草的盛開時，曾文溪流域沿岸開始出現雪白美景，大內區公所24日將舉辦甜根子草節活動。記者莊曜聰／攝影
曾文溪沿岸從大內、山上，到中下游的麻豆、官田及西港、七股，都能看到甜根子草美景。記者莊曜聰／攝影
曾文溪沿岸從大內、山上，到中下游的麻豆、官田及西港、七股，都能看到甜根子草美景。記者莊曜聰／攝影

台南

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