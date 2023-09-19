嘉義縣清查出全日物流逾期巴西、土耳其蛋 責令全禁售

巴西蛋風暴愈演愈烈，嘉義縣衛生局今天會同農業處追查中央公布全日物流公司大林倉庫庫存蛋，蛋品來源除有巴西蛋，還有土耳其蛋，最後一批入庫進口的有效日期至今年9月7日止，經現場查核蛋品數與公布相符，衛生局責令業者禁止出售，保障民眾食用蛋品安全。

因應中央公布過期進口蛋品倉儲及庫存數量，嘉縣府今出動人員至全日物流大林鎮倉庫查核，盤點公布過期進口雞蛋庫存數，經清查蛋品數相符，並設置專區分區存放，有明顯標示「報廢品待銷毀」字樣並封存於冷凍庫。

縣府強調，所有蛋品已全部封膜凍藏妥善保存完好，清楚標示禁售等標語，衛生局責令業者不得擅自移動出貨或啟用，倘經查獲者將依食安法相關規定辦理，也將持續監督後續銷毀作業。

衛生局長趙紋華表示，衛生局持續稽查各市售蛋品業者及蛋品產地有效日期等標示，今日一同抽驗市售蛋品動物用藥殘留檢測5件，督導業者充分揭露產品資訊，呼籲食品業者應依規定落實自主管理切勿以身試法，並強力查核相關業者。