嘉市府短片三部曲 宣傳自行車與行人友善環境

要讓市民及遊客享受到更安全舒適的人行與自行車騎乘環境，嘉義市政府提升硬體建設外，推出環境宣傳短片三部曲，透過網路名人及KOL生動活潑的演繹，從日常生活的角度出發，把生硬的工程名詞與建設，針對不同的宣傳受眾，拆解成一系列生動有趣的短片，輕鬆了到市府各項建設的目的與效果。

嘉義市政府觀光新聞處處長張婉芬表示，本次三部曲的行銷短片分別針對「自行車族」、「親子家庭」及「毛孩家庭」等族群，邀請不同領域的KOL（Key Opinion Leader）出演拍攝，透過其擅長的方式與角度切入議題，並發揮在各自社群平台的影響力，讓更多民眾認識且了解嘉義市對自行車與行人友善環境的用心。

首波主打特別邀請德國型男-賀少俠，來「嘉」體驗最具特色的「環市自行車道」；賀少俠表示，他在德國就常以自行車代步，對於嘉義市自行車道與德國有許多相似之處感到驚艷，尤其對世賢路與蘭潭自行車道留下深刻的印象，強烈推薦自行車愛好者來嘉義市騎乘。

二部曲邀請到嘉義在地人「YouTuber-驚世一家」，以父子遊戲的方式與視角，尋找在你我身邊保護行人安全的設施，非常適合親子一起觀賞共學，增進彼此感情，影片中的小小男主角「小徹」也是國小一年級的新成員，小徹爸爸表示，透過這次的影片合作拍攝，讓大小朋友認識行人友善環境，很有教育意義。

第三部曲推出美女與汪星人的無敵組合，由知名藝人「米可白」與會跳舞的可愛毛孩「布布」，一起漫步在嘉義市的大街小巷，感受嘉義市以人為本的工程建設，不僅全齡適用，毛孩也能一起共享。米可白表示，以前有來嘉義市拍過電視劇，但是沒有機會好好逛逛，透過這次拍攝的機會走訪了嘉義市幾條重要的道路，也感受到市府對人行環境改善的用心。