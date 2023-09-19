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台南登革熱延燒！王必勝南下視察 羅一鈞：未來兩周是關鍵

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
疾管署成立「前進應變工作隊」，由副署長羅一鈞(左)擔任隊長，進駐台南一個月。衛福部次長王必勝(中)今下午前往南區管制中心視察。記者李文德／攝影
疾管署成立「前進應變工作隊」，由副署長羅一鈞(左)擔任隊長，進駐台南一個月。衛福部次長王必勝(中)今下午前往南區管制中心視察。記者李文德／攝影

台南登革熱病例延燒，昨天起疾管署副署長羅一鈞進駐一個月，並成立前進應變工作隊，由羅擔任隊長，與台南市府協調防疫工作。今天下午衛福部政務次長王必勝前往疾管署南區管制中心視察，王必勝說，登革熱疫情已持續穩定下降。

疾管署18日起成立「前進應變工作隊」，共分為4組執行勤務，由副署長羅一鈞擔任隊長，進駐台南一個月。直接與台南市府協調關於中央權管單位的防疫，另外台南針對防疫經費的補助，更會持續把加速辦理的進度和市府報告，有任何需要中央協調，都會透過他來協調。

今天下午王必勝到南區管制中心視察，他表示，登革熱防治除了用科學方式解決之外，更需要耐心與韌性，向台南市民說聲辛苦，反反覆覆的化學噴藥，都造成大眾不便，為了防疫還是需要民眾多加配合，之後中央會持續與市府合作，盡早驅離登革熱。

羅一鈞表示，成立工作隊先為期一個月，希望中秋後能持續穩定下降。以這三天的新增病例，平均已比上周同樣三天降低15%左右，所以最快有可能這一周就會看到疫情出現反轉，但目標更希望可以看到至少連續兩周下降。如上周案例為1900多例，初步希望讓病例數能在一個月內，降到單周低於1000例。「未來兩周是關鍵期」，希望中秋節之前疫情都盡量壓制。

羅一鈞還說，相較於2015年登革熱疫情，當時最嚴重的一周落在9月最後一禮拜，單周超過4000例，隨後慢慢下降。目前台南市單周尚未超過2000例，但如果可以在這周呈下降趨勢，看起來會比 2015年還早出現反轉。

疾管署成立「前進應變工作隊」，由副署長羅一鈞擔任隊長，進駐台南一個月。衛福部次長王必勝今下午前往南區管制中心視察。記者李文德／攝影
疾管署成立「前進應變工作隊」，由副署長羅一鈞擔任隊長，進駐台南一個月。衛福部次長王必勝今下午前往南區管制中心視察。記者李文德／攝影

台南 登革熱 疫情

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