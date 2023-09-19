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縣市首長施政滿意度調查 嘉市長黃敏惠奪第一

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉市打造樂齡勇壯城。圖／嘉義市政府提供
嘉市打造樂齡勇壯城。圖／嘉義市政府提供

天下雜誌》2023年「縣市首長施政滿意度」暨「永續幸福城市」大調查結果出爐，嘉義市長黃敏惠施政滿意度獲得全台22縣市首長第一，獲評為全國施政標竿。嘉義市在「醫療與健康」、「多元共融」2大新評比面向奪得全台非六都縣市之冠，特別是市府晉用女性簡任官等職務比率達45%，居全國22縣市之首。黃敏惠表示，凝聚民眾信任，與市民齊心並肩努力才能獲得這樣亮眼的成績。

黃敏惠說，市府團隊的努力與熱情，獲得市民的支持與肯定，民眾的信任是市府團隊施政重要的基礎。回顧過去3年來面對艱鉅疫情的挑戰，人口密度高居全台第二的嘉義市受到巨大衝擊，市府保持高度的警覺，為市民嚴守健康，努力推動各項安定民心的作為，成為全台唯一利用歲計賸餘普發振興消費現金2千元的縣市，還財於民，與市民一同攜手度過挑戰。

民調是城市施政學習的重要參考，在欣喜之餘更感受到責任的重大，期許市府團隊持續努力、擦亮市府招牌，讓市民的光榮感與幸福感持續倍增。

《天下雜誌》「縣市首長施政滿意度」評比，黃敏惠以81.1高分名列施政滿意度全國第一，7大施政面向評比，嘉義市在「醫衛與健康」、「多元共融」指標勇奪非六都第一，其中「醫療與健康」面向獲得3.7高分，成績僅次於醫療資源豐沛的台北市，超越台中、高雄等6都。

嘉義市在縣市競爭力、施政、環境等3大面向同獲非六都本島第一肯定，環境面向更是全台進步名次最多城市；全國唯一100%市區電動公車的城市、YouBike2.0E電輔車租賃服務、廣布Youbike2.0租賃站、鼓勵社區及學校自發推動場域改造、低碳社區及低碳校園標章認證等作為深受肯定。

嘉市領先全國保護青少年健康 國中男生今起公費施打HPV疫苗。圖／嘉義市政府提供
嘉市領先全國保護青少年健康 國中男生今起公費施打HPV疫苗。圖／嘉義市政府提供
嘉市推動雙B低碳運具。圖／嘉義市政府提供
嘉市推動雙B低碳運具。圖／嘉義市政府提供
嘉有社企女力崛起。圖／嘉義市政府提供
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嘉義 黃敏惠 天下雜誌

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