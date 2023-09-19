雲林發身心障礙者敬老禮金 5285人受惠

雲林縣府去年起對65歲以上長者發敬老禮金，今年考量身障者面對老年貧窮困境，雲林縣長張麗善今天宣布，發放60至64歲身心障者1000元敬老禮金，有5285人受惠。

雲林縣府今天舉辦身心障礙者敬老禮金記者會，張麗善、雲林縣社會處長林文志和多個社福團體代表出席。

張麗善表示，雲林縣目前近5萬名身心障礙者，縣府積極推動無障礙環境及友善就業環境等措施，但部分成人身心障礙者仍因障礙及體力負擔，導致就業困難、薪資較低、甚至長期失業或因體力面臨提早退休困境，導致年老時將面對高負擔醫療及低收入高支出生活，生活品質降低外，也造成照顧者經濟壓力。

為協助身障照顧者減輕經濟負擔，及減少身障者面對老年貧窮的困境，雲林縣府今年度針對設籍雲林縣60歲至64歲身心障者約5285人，發新台幣1000元敬老禮金。

林文志指出，只要是今年4月23日前已設籍雲林縣，且於10月23日前領有有效期限60歲至64歲身心障礙證明者，均可已領取身心障礙者敬老禮金1000元。

由於身心障礙者敬老禮金採轉帳方式核發，雲林縣社會處已經請各鄉鎮市公所協助登記符合領取身障者的帳戶。