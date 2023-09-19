快訊

勞保就算繳了一輩子！ 「 這三種人」退休也領不到老年給付

專家指巴西蛋9月27日過期！再加農業部「嚴重失誤」恐銷毀逾8千萬顆

「標準空前嚴格」國軍特戰化？ 立委爆超硬體訓內容

雲林發身心障礙者敬老禮金 5285人受惠

中央社／ 雲林縣19日電

雲林縣府去年起對65歲以上長者發敬老禮金，今年考量身障者面對老年貧窮困境，雲林縣長張麗善今天宣布，發放60至64歲身心障者1000元敬老禮金，有5285人受惠。

雲林縣府今天舉辦身心障礙者敬老禮金記者會，張麗善、雲林縣社會處長林文志和多個社福團體代表出席。

張麗善表示，雲林縣目前近5萬名身心障礙者，縣府積極推動無障礙環境及友善就業環境等措施，但部分成人身心障礙者仍因障礙及體力負擔，導致就業困難、薪資較低、甚至長期失業或因體力面臨提早退休困境，導致年老時將面對高負擔醫療及低收入高支出生活，生活品質降低外，也造成照顧者經濟壓力。

為協助身障照顧者減輕經濟負擔，及減少身障者面對老年貧窮的困境，雲林縣府今年度針對設籍雲林縣60歲至64歲身心障者約5285人，發新台幣1000元敬老禮金。

林文志指出，只要是今年4月23日前已設籍雲林縣，且於10月23日前領有有效期限60歲至64歲身心障礙證明者，均可已領取身心障礙者敬老禮金1000元。

由於身心障礙者敬老禮金採轉帳方式核發，雲林縣社會處已經請各鄉鎮市公所協助登記符合領取身障者的帳戶。

雲林 身障者 張麗善

延伸閱讀

盧秀燕、陳其邁施政滿意六都居冠 蔣萬安、高虹安「加油」

賴清德雲林拜廟國民黨籍議長陪上香踩紅線？張麗善：沒那麼嚴重

台西海螺走樣！斥資2億地標斑駁毀損 雲林縣府允諾整修

台西首座千萬元五星級公廁 安西府成61公路最美休息站

相關新聞

斗南居民護公園 停車場建案取消

雲林縣政府規畫爭取前瞻建設經費於斗南鎮五福公園興建地下停車場，引發居民反對，1個月前起連署並在周邊掛布條抗議，支持此案的...

台南登革熱防疫資金有缺口 王必勝：已簽呈1.29億元

台南市登革熱疫情嚴峻，上周行政院長陳建仁到台南視察後，環境部長薛富盛昨天也來視察，今天則是衛福部政務次長王必勝來了解防疫...

故宮南院翰墨空間新檔「色彩魔術師」30件藏品齊聚登場

中秋節將至，呼應秋的色彩繽紛，故宮南院推「翰墨空間–故宮書畫賞析」常設展，今起以色彩魔術師為題，共展出30件作品，包括宋...

「秋日雪」限定美景來了 台南大內甜根子草童樂會24日登場

中秋節的前後，台南市重要河川流域沿線，甜根子草花相繼盛開，片片雪白花海宛如銀色世界，季節限定版的「秋日雪」登場，相當壯觀...

嘉義縣清查出全日物流逾期巴西、土耳其蛋 責令全禁售

巴西蛋風暴愈演愈烈，嘉義縣衛生局今天會同農業處追查中央公布全日物流公司大林倉庫庫存蛋，蛋品來源除有巴西蛋，還有土耳其蛋，...

台南登革熱延燒！王必勝南下視察 羅一鈞：未來兩周是關鍵

台南登革熱病例延燒，昨天起疾管署副署長羅一鈞進駐一個月，並成立前進應變工作隊，由羅擔任隊長，與台南市府協調防疫工作。今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦