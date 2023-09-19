玩AR走讀嘉義城市之美 「嘉義美街圖鑑」10月登場
嘉義市工商發展投資策進會串聯市區23間店家推動街區數位群聚計畫，當中「嘉義美街圖鑑」10月登場，未來遊客可以透過AR輕鬆走讀嘉義市美街、感受小城風格店家的魅力，喚醒視覺的美、聽覺的美、味覺的美、生活的美、時間堆砌的美。市長黃敏惠表示，「嘉義美街圖鑑」就是街區數位力、設計力的應用與展現。
黃敏惠表示，2021台灣設計展後吸引不少青年回嘉創業，現在市區風格小店林立，一間間充滿特色質感的店家都是遊客到訪嘉義市最喜愛探索的景點。今年市府透過計畫為店家導入數位應用、設計美學、服務創新等專業設計量能，「嘉義美街圖鑑」就是街區數位力、設計力的應用與展現。
嘉義市工策會總幹事許燿宏說，工策會串聯成仁街16間及周邊7間店家推動街區數位群聚計畫，「嘉義美街圖鑑」團隊包括木更Mugeneration-黃思涵、大象設計-潘岳麟、平凡製作-黃銘彰、如此表達-李佳芳、種種影像-王示衡、一宇橙數位設計-張惟翔全都是嘉義在地青年，很感動他們用心積極參與。
許燿宏說，目前計畫團隊已釋出「嘉義美街圖鑑Lost&Found」主視覺AR，民眾透過自己的IG帳號可搶先試玩，10月份開始針對店徽識別，掃描對應的地圖QRcode再對準店家或街道，就能感受名畫家林玉山創作情境、新華美西服社縫紉機運轉、玉山食品社糕點櫃的今昔對比、美街藝廊表框刷字的動態、Hermit永成印刷廠重現印刷情境等，以數位科技融合美街過去未來式，探尋成仁街過往時空。
嘉義市工策會表示，10月2日下午2點將於嘉義IN89豪華影城2樓LUXE廳舉辦美街影片暨成果發表記者會，會帶領大家玩AR走讀街區進行數位體驗，同時10月份推出店家集章活動，集滿店家可獲得限量的海報、搖扇、徽章、T恤等等小物，活動詳情可關注「嘉義美街圖鑑」臉書或IG粉絲團。
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