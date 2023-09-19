雲林2家物流庫存1.6萬箱進口蛋！衛生局出動稽查

農業部昨天公布進口蛋冷鏈倉儲地點，其中雲林縣有虎尾、西螺2處低溫倉儲，縣府衛生局第一時間接獲消息隨即聯繫業者啟動庫存蛋品清查作業，食品衛生管理小組今天出動追查轄內已到期、未到期的庫存蛋品共1萬6230箱、達552萬顆，品項標示均符合規定、逾期待銷毀確實分類儲放，庫存數量也無誤，後續將追蹤未到期蛋品販售點流向，確保食品安全。

衛生局科長林小玲今天率隊稽查時指出，存放在雲林虎尾全日物流的進口蛋，產地來自巴西的雞蛋數量有6918箱、249萬480顆，都已過期，現存放在負18度的冷凍倉庫中待銷毀，外箱全數封膜並標示「過期品禁出」紅單。

而未到期、來自澳洲的雞蛋有1768箱、31萬8240顆，效期至11月4、5日，共有2批，現保存在溫度4至5度左右的冷藏倉庫中，稽查人員現場拆封檢查雞蛋外觀確認零破損，並比對外箱與每顆雞蛋的批號標示均相符，也無發霉、腐敗現象，保存情況良好。

另，存放在西螺鎮萬薘物流的進口蛋數量共7544箱、約272萬顆已全數到期，目前待銷毀。林小玲表示，衛生局會請物流業者回報相關進度，尤其針對已到期待銷毀的蛋品，要求其在銷毀前，須先知會衛生單位監督再銷毀。