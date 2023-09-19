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雲林2家物流庫存1.6萬箱進口蛋！衛生局出動稽查
農業部昨天公布進口蛋冷鏈倉儲地點，其中雲林縣有虎尾、西螺2處低溫倉儲，縣府衛生局第一時間接獲消息隨即聯繫業者啟動庫存蛋品清查作業，食品衛生管理小組今天出動追查轄內已到期、未到期的庫存蛋品共1萬6230箱、達552萬顆，品項標示均符合規定、逾期待銷毀確實分類儲放，庫存數量也無誤，後續將追蹤未到期蛋品販售點流向，確保食品安全。
衛生局科長林小玲今天率隊稽查時指出，存放在雲林虎尾全日物流的進口蛋，產地來自巴西的雞蛋數量有6918箱、249萬480顆，都已過期，現存放在負18度的冷凍倉庫中待銷毀，外箱全數封膜並標示「過期品禁出」紅單。
而未到期、來自澳洲的雞蛋有1768箱、31萬8240顆，效期至11月4、5日，共有2批，現保存在溫度4至5度左右的冷藏倉庫中，稽查人員現場拆封檢查雞蛋外觀確認零破損，並比對外箱與每顆雞蛋的批號標示均相符，也無發霉、腐敗現象，保存情況良好。
另，存放在西螺鎮萬薘物流的進口蛋數量共7544箱、約272萬顆已全數到期，目前待銷毀。林小玲表示，衛生局會請物流業者回報相關進度，尤其針對已到期待銷毀的蛋品，要求其在銷毀前，須先知會衛生單位監督再銷毀。
由於物流業者僅是保管者，其是承接中央畜產會所承租的倉庫，林小玲說，衛生局也已請業者提供中央畜產會的聯絡資訊，衛生局將行文告知未到期的蛋品在販售前也須知會地方政府衛生單位，並提供下游販售點名單，以利掌握後續流向。
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