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南市城西焚化廠更新爐開工 建再生能源電廠淨零又減碳

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市城西垃圾焚化廠已營運20幾年，因老舊致處理量降低，環保局汰舊換新，新爐工程今天動土。記者鄭惠仁／攝影
台南市城西垃圾焚化廠已營運20幾年，因老舊致處理量降低，環保局汰舊換新，新爐工程今天動土。記者鄭惠仁／攝影

台南市城西垃圾焚化廠更新爐新建工程今開工，預計2026年完成，完工後將由目前的日處理量600公噸提升到900公噸，加上永康焚化爐的處理量，每天將可處理1700公噸。環保局表示，未來新的焚化爐效率27%，除了符合再生能源發電設備的標準，也達到轉廢為能的目標。

城西焚化爐已營運20多年，隨著機器老舊，處理量能已有每日900公噸將為600公噸，環保局規畫以汰舊換新方式興建新一代的焚化廠，除可恢復原處理量能，更能達到減碳目標。今天舉行動土開工儀式。環境部環境管理署副署長林左祥說，第一代焚化爐熱值低，1年可處理19萬5千公噸垃圾，新廠完工後再增加10萬公噸。而舊爐發電率20%，新爐將提升為27%，且低汙染。

副市長趙卿惠感謝欣達環工在南市成立城西能源公司，讓稅留在台南，具有雙重意義，此次以BOT方式來做城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案，預計2026年完工，具時代意義。她說，此案投資金額72億元以上，欣見民間企業參與，挹注資金、投入技術，打造低耗能、低污染又具高效益發電的更新爐，解決垃圾處理問題，也要感謝在地鄉親的支持，共創雙贏，創造更美好的生活環境。

環保局長許仁澤指出，更新爐屬再生能源，發電效率高，未來營運期間年度發電量預估達2億6244萬度，年度發電量較城西舊廠增加1倍以上，每年約可提供6萬4513戶家庭用電。更新爐同時也訂定了最嚴格的排放標準，妥善處理轄內生活廢棄物。另管理大樓朝綠建築標章方向規畫，讓更新爐不只是焚化廠，更是環境教育的亮眼地標。

環保局表示，台南民生垃圾每日1400公噸，現有兩座焚化廠的處理量可以應付，卻因還有事業廢棄物約450公噸就不足，未來完工後有餘力處理部分事業廢棄物，另因部分事廢隨著工業區設置焚化爐，以及環保署正推動SRF固體再生燃料，可望解決。

台南市城西垃圾焚化廠更新爐新建工程今天動土開工，預計2026年完成，完工後將由目前的日處理量600公噸提升到900公噸。記者鄭惠仁／攝影
台南市城西垃圾焚化廠更新爐新建工程今天動土開工，預計2026年完成，完工後將由目前的日處理量600公噸提升到900公噸。記者鄭惠仁／攝影

焚化爐 廢棄物 台南

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