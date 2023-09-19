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南市府確保雞蛋食安查核進口蛋 全聯架上皆國產蛋

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府法制處針對農業部表示效期有問題的巴西進口蛋，流入賣場通路，至各販售鷄蛋通路查核價格、供需與有效期。圖／南市法制處提供
台南市政府法制處針對農業部表示效期有問題的巴西進口蛋，流入賣場通路，至各販售鷄蛋通路查核價格、供需與有效期。圖／南市法制處提供

台南市政府法制處針對農業部表示效期有問題的巴西進口蛋，流入賣場通路，至各販售鷄蛋通路查核價格、供需與有效期，傳統市場散裝白蛋價格1台斤48元至54元不等，超市賣場常溫洗選白蛋1盒10入63元至69元，價格持平，供應量充足。

法制處表示，因應去年缺蛋及蛋價調漲危機，自去年6月起，即定期追蹤查核全市各賣場及傳統市場雞蛋價格與供應情形，近日因過期進口蛋事件，為防止問題蛋流入市面，自9月16日起查核崇德、開元、麻豆、新化、安南果菜批發市場、和緯黃昏市場等傳統市場與全聯及北海道等賣場，實地了解雞蛋產地、價格、供應及販售情形。

查核結果，傳統市場散裝白蛋價格1台斤48元至54元，超市賣場常溫洗選白蛋1盒10入63元至69元價格持平，供應量充足，未發現受查核業者有販售過期進口蛋的情形。

另因農業部表示效期有問題的巴西進口蛋係進入全聯通路，南市全聯分店列為查核重點。業者表示，之前蛋荒時期雖曾進貨巴西進口蛋，但都是在保存期限內完成販售，之後未再進貨，目前全聯架上販售的盒裝洗選蛋，皆為國產蛋，均標示出產的國內畜牧場名稱及製造與有效日期。

法制處說，依對南市鷄蛋市場銷售情形的觀察及業者表示，因台南為雞蛋主要生產區之一，鷄蛋供應量較充裕，且市民對進口蛋接受度不高，所以傳統市場及賣場仍以販售國產雞蛋為主，進口蛋市占率甚低。但因雞蛋為民眾日常飲食常備的食物，蛋品的安全衛生及效期非常重要，所以會持續定期及不定期查核，為食安及市民權益把關。

法制處籲請業者販售雞蛋應明確標示出產國、產銷履歷或國內產地來源、製造與有效日期，切勿魚目混珠自毀商譽。消費者若發現蛋品有標示不清的情形，可撥打「1950」消費者服務專線諮詢，或向市府消費者服務中心提出申訴。

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