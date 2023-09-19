台南海砂屋市場外觀如廢墟 影響地方發展拆聲四起

台南市安南區溪墘里勞工市場為海砂屋，僅有4攤位營業，房子老舊破損，外觀如廢墟，也影響到地方發展，造成的髒亂更成為登革熱防治破口，居民要求拆除。經發局表示，已建議跨局處邀請地主、民代、里民協商，解決問題。議員表示，9年前就提出拆除建議，卻拖到現在，公權力應介入，不能任由破爛房子阻擾地方發展。

溪墘里長蕭旭峰說，1982年服兵役時，就有這處勞工市場，早期這處市場的地下室沒停車，當賣菜用，1樓賣成衣、2樓有健身休閒設施及賣咖啡，並提供為里活動中心使用，後來因為1樓成衣生意不好，地下室攤商移到1樓。

後來隨著附近文賢民有市場設置，勞工市場生意不好，攤商愈來愈少，目前僅剩4攤，2樓也沒營業，且因建築年久失修，加上部分毀壞，外觀有如廢墟，過去更常由遊民，因髒亂易成為登革熱病媒蚊孳生源溫床。因附近社區漸漸發展起來，地價也飆升，但此社區卻因勞工市場而發展受影響，里民希望能早日拆除。市場為私人所有，地主高達69人，蕭旭峰認為短時間要重建可能有困難，但若能凝聚地主共識，早點拆除，也可設停車場，改善停車位不足問題。

市議員李中岑表示，9年前就反映勞工市場的問題，請市府協助解決，拖了這麼多年，每到登革熱防治期間，市場髒亂都成了問題，今年因疫情嚴重，而且溪墘里又是熱區，才受到特別重視。之前勘查時建請市府召開跨局處會議，邀集地主、民代、里長、里民開會，找出改善辦法。

經發局長林榮川說，此市場位於住宅區，當初興建時沒報備，一直未列入市府市場管理系統內，由於是私人財產，加上持有人多，市府也只能從旁協助，已建請召開跨局處協調會，希望從旁協助解決問題。目前市場內已完成髒亂清理並定期噴藥，環境已改善。