斗南居民護公園 停車場建案取消

雲林縣政府規畫爭取前瞻建設經費於斗南鎮五福公園興建地下停車場，引發居民反對，1個月前起連署並在周邊掛布條抗議，支持此案的議員蔡東富昨天現身公園承諾不再推動；縣府也證實「不成案」，表示會優先活化既有空間並鼓勵開車族多用現有停車場。居民開心說，守住一片綠地。

縣府工務處指出，依照中央停車場申請補助經費要點，地方須先完成可行性評估、開公聽會取得地方共識，此案正在可行性評估階段就未獲支持，不符合要件，全案等同不成案。

斗南南昌里圓環早年僅是一片閒置空地，約15年前起地方民眾、議員蔡東富陸續種樹及爭取設置遊具設施，公園因此成形，是周邊逾500住戶的重要休閒場所，鄰近的舊社、將軍等里民也會來此運動，因距離斗南火車站僅500公尺，縣府評估推動公園地下停車場可行性，並納入排水系統等。

不過消息一傳出就轟動，地方盛傳以後恐沒有公園可以使用，超過200人連署反對。南昌里長沈銘偉說，施工期將長達3年，屆時大家休閒生活重心頓失，也怕綠地回不來。

縣府工務處長汪令堯說，斗南市中心有停四停車場及1處民營停車場，鼓勵多使用。

另，斗南車站廣場停五停車場將整建成地下1層的機車停車場，多管齊下以紓緩停車問題。