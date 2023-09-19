安南區勞工市場 地方要求拆除

台南安南區有安富里近百棟透天厝海砂屋，溪墘里勞工市場也是海砂屋，200多個攤位僅剩4攤營業，房子老舊破損如廢墟，造成的髒亂更成為登革熱防治破口，居民要求拆除。經發局表示，已建議跨局處並邀地主、里民、民代協商解決。議員表示，9年前就提議拆除，卻拖到現在，公權力應介入，不能任由破爛房子阻擾地方發展。

溪墘里長蕭旭峰說，1982年他服兵役時，就有這處勞工市場，早期市場的地下室沒停車，當賣菜用，1樓賣成衣、2樓有健身休閒設施及賣咖啡，並提供場地當里活動中心，後來因為1樓成衣生意不好，地下室攤商移到1樓。

隨著附近設置文賢民有市場，勞工市場生意不好、攤商愈來愈少，目前僅剩4攤，2樓也沒營業，且因建築年久失修加上部分毀壞，外觀有如廢墟，過去更常有遊民。近來周邊社區漸漸發展起來，地價也飆升，但社區卻因勞工市場而發展受影響，里民希望能早日拆除。

市議員李中岑表示，9年前就反映勞工市場的問題，請市府協助解決，拖了這麼多年，每到登革熱防治期間，市場髒亂都成了問題，今年因疫情嚴重，溪墘里又是熱區才受到特別重視。

李中岑說，之前勘查時建請市府召開跨局處會議，邀集地主、民代、里長、里民開會，找出改善辦法。

蕭旭峰認為，市場為私人所有，地主高達69人，短時間要重建可能有困難，但若能凝聚地主共識，早點拆除，也可設停車場，改善停車位不足問題。

經發局長林榮川說，此市場位於住宅區，當初興建時沒報備，一直未列入市府市場管理系統內，由於是私人財產，加上持有人多，市府也只能從旁協助，已建請開跨局處協調會，希望從旁協助解決問題，目前市場內完成髒亂清理並定期噴藥，環境有改善。