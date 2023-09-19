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嘉義市第二納骨堂啟用 提供4692塔位

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市第二納骨堂18日啟用。記者李宗祐／攝影
嘉義市第二納骨堂18日啟用。記者李宗祐／攝影

嘉義市立殯葬管理所的公有納骨塔位近年趨於飽和，市府自籌5890萬元整修無主納骨堂，成為嘉市第二納骨堂，昨天啟用。市長黃敏惠說，即日起晉塔，提供4692個骨灰櫃位、1040個神主牌位，「讓先人得到最好的安置、撫慰家屬心靈」。

嘉市殯葬所長盧春霖表示，原本規畫新建納骨堂，但要經環評、水土保持等程序，不是一朝一夕能解決，整修舊無主納骨堂代替興建，按樓層導入梅、蘭、竹、菊主題布置，8樓的空間將再爭取經費作為多元宗教區，相容各類型宗教塔位，實際共可達7千個塔位，預計能用10年。

嘉義市第二納骨堂啟用後，嘉義市長黃敏惠參觀先人牌位區。記者李宗祐／攝影
嘉義市第二納骨堂啟用後，嘉義市長黃敏惠參觀先人牌位區。記者李宗祐／攝影

黃敏惠昨主持啟用，表示現有的嘉市立納骨堂1985年啟用，服務範圍包含嘉市、嘉縣、台南、雲林甚至到彰化部分地區，近年在殯葬業務投入上億經費，包含火化爐具新增與汰換、療癒咖啡BAR、下靈位無煙區等。

殯葬所表示，無主骨骸在整修期間暫厝安奉於殯葬園區內，會逐一通知辦理，第二納骨堂收費標準依不同樓層，嘉義市民為2萬2000元至3萬8500元不等、他縣市居民3萬3000至5萬2500元。

市議員陳家平說，第二納骨堂很明顯更整潔明亮、人性化，未來還是要興建第三納骨堂才符合民眾所需。市府表示，舊火化場用地擬設第三納骨堂，持續規畫中。

嘉義 黃敏惠 彰化

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