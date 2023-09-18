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七股溪水質改善 南市爭取環境部補助857萬改善

中央社／ 台南18日電

又稱七股溪的劉厝排水，受七股、佳里及西港3個區域民生污水及上游畜牧廢水影響，水質惡化影響環境品質。南市府向中央爭取經費857萬元改善流域水質現況，達污染削減目標。

民進黨立法委員郭國文與環境部長薛富盛今天視察劉厝排水水質淨化場，包括環境部資源循環署長賴瑩瑩、水質保護司代理司長羅仁鈞、南市水利局長邱忠川、環保局長許仁澤，以及市議員蔡蘇秋金、黃肇輝、謝舒凡等人也陪同出席。

台南市長黃偉哲重視劉厝排水水質改善，要求水利局啟動「劉厝排水中游水質改善整體調查規劃」專案，針對當地區段沿岸排水及箱涵匯入口進行水質、水量及現況調查，並提出劉厝排水水質改善策略。

為改善劉厝排水水體環境，南市府已於民國108年8月完成劉厝排水水質淨化場工程，成功截流劉厝上游及西港排水約8000CMD。

為進一步推動劉厝排水水質改善，南市府向環境部爭取經費，今年7月初獲環境部補助新台幣857萬4000元工程設計經費，並於8月24日公告辦理「台南市劉厝排水中游水質改善工程委託規劃設計技術服務」案，改善流域水質現況，實現污染削減目標，提升水域周遭生活環境品質。

水利局資料，劉厝排水又稱七股溪，全長約15.5公里，流經七股、佳里及西港等行政區，主要支流有西港排水、劉厝中排、樹林溪及大塭寮排水等。七股溪流過台17線後河道漸寬，擁有紅樹林、木麻黃等植被，是全台規模最大且完整海岸濕地之一。

但近年來劉厝排水受到臨七股、佳里及西港等3個區域民生污水及上游畜牧廢水影響，尤以慶安橋至港墘橋區段，因潮汐推移導致污染滯留，水質惡化且散發惡臭，影響當地居民生活環境品質。

水質 環境部 水利局

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