台南登革熱7608例！2副署長坐鎮 環境部長認為仍在可控範圍

台南市今天新增本土登革熱266例，累積7608例。環境部長薛富盛今參加市府召開的登革熱流行疫情一級指揮中心會議，受到天候變化的不利影響，相較於2015年，疫情雖嚴峻但仍在可控範圍，能維持此成果很不容易。

今日266例分布狀況為東區58例，安南區46例，南區41例，永康區33例，北區29例，中西區18例，安平區11例，仁德區10例，關廟區7例，歸仁區及佳里區各3例，善化區及新化區各2例，新市區、安定區及官田區各1例，年齡介於5歲至88歲。

登革熱防治中心表示，上周六行政院長陳建仁來視察登革熱防治工作後，即要求各部會全力協助南市登革熱防疫，並請衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞、環境部環境管理署副署長劉瑞祥坐鎮南市，強化支援協助南市各項防疫措施及中央地方行政協調。

南市府今天召開登革熱流行疫情一級指揮中心會議時，環境部長薛富盛也與會，他只先前受到天候變化影響，登革熱防疫過程非常艱辛，相較於2015年，現在登革熱疫情雖嚴峻但仍在可控範圍，南市在重重不利因素影響下，還能維持此成果相當不易。