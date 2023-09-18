快訊

沒搶到是好事？iPhone 15 Pro爆陷2大問題 這2色「實機看起來更髒」

細節曝光！王毅、蘇利文會晤逾12小時 台灣問題討論最久

PLG／林書豪、林書緯夢幻聯手 連置物櫃都要緊鄰

台南登革熱升溫 中央官員進駐強化防疫

中央社／ 台南18日電

台南市本土登革熱確診病例至今累積超過7600例，衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞及環境部環境管理署副署長劉瑞祥已進駐台南，強化支援協助，環境部長薛富盛今天也南下視察。

台南市政府衛生局新聞稿指出，今日下午3時經疾病管制署研判確診266例本土登革熱確診病例，至今累積本土病例為7608例。

這266例分布為東區58例、安南區46例、南區41例、永康區33例、北區29例、中西區18例、安平區11例、仁德區10例、關廟區7例、歸仁區及佳里區各3例、善化區及新化區各2例、新市區、安定區及官田區各1例。

台南市衛生局指出，行政院長陳建仁16日到台南視察登革熱防治工作後，要求各部會全力協助台南防疫，並責成羅一鈞及劉瑞祥坐鎮台南，強化支援協助各項防疫措施及中央地方行政協調。

台南市衛生局指出，今日召開台南市登革熱流行疫情一級指揮中心會議時，上午就到台南視察登革熱防治工作的環境部長薛富盛亦親自與會，薛富盛在會中表示，先前受到天候變化影響，登革熱防疫過程非常艱辛，相較於2015年，現在登革熱疫情雖嚴峻，但仍在可控範圍，盼中央與地方能持續並肩作戰。

台南市衛生局指出，中秋節連假將至，不少民眾喜歡於戶外烤肉，與家人團聚共度佳節，呼籲民眾團聚於戶外時，務必加強自身防蚊措施，因登革熱病媒蚊埃及斑蚊吸血高峰時間為上午9時至10時，及下午4時至5時，下午吸血高峰時段容易與民烤肉時間重疊，建議穿著淺色長袖衣褲或使用防蚊藥劑。

台南 衛生局 登革熱

延伸閱讀

南市登革熱疫情嚴峻 環境部長視察 天溝長滿植物很震驚

立委要環境部恢復環評專家會議 環團盼薛富盛下鄉溝通

薛富盛：核廢無法再利用 政策方向仍是非核家園

四接環評成首要挑戰 薛富盛：政院公報後就能勾選環委

相關新聞

台南大東、大東東夜市今同步營業 市府再出動人牆阻擋擺攤

台南大東東夜市今日開幕，與原業者經營的大東夜市拚場，但兩業者尚未取得經營許可執照，下午4點市府市場處再次出動10多名人力...

雲林神級滷肉飯爭霸賽徵強手 雙11到古坑千人扒飯

雲林縣政府為推廣消費者食用零瘦肉精豬肉，結合縣產的米、醬油推出國民小吃節慶滷肉飯節，預定11月11日在古坑綠色隧道舉辦，...

雲林登革熱確診數+5 疫情熱區古坑鄉這6村守住最後一片淨土

雲林縣今天新增5例登革熱確診病例，5人均來自古坑鄉，分別住在棋盤、古坑、朝陽、田心及湳仔等村，縣府衛生局已派防疫人員進行...

吃東石蚵500元就能抽大獎 嘉縣府推踩點東石蚵美食地圖

中秋節將至，東石帶殼、去殼蚵供不應求，目前每台斤產地價都漲40元，嘉義縣府今天攜手嘉義縣市28家烤蚵吃到飽業者，及台中米...

台南登革熱7608例！2副署長坐鎮 環境部長認為仍在可控範圍

台南市今天新增本土登革熱266例，累積7608例。環境部長薛富盛今參加市府召開的登革熱流行疫情一級指揮中心會議，受到天候...

台南用AI防登革熱 謝龍介質疑在那裡？市府：謝弄錯了！

侯友宜競辦副召集人謝龍介昨天在臉書指南市府在2021年底啟用「城市動態影像AI感知平台」，說這個平台運用AI科技，可以「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦