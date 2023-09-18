台南登革熱升溫 中央官員進駐強化防疫

台南市本土登革熱確診病例至今累積超過7600例，衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞及環境部環境管理署副署長劉瑞祥已進駐台南，強化支援協助，環境部長薛富盛今天也南下視察。

台南市政府衛生局新聞稿指出，今日下午3時經疾病管制署研判確診266例本土登革熱確診病例，至今累積本土病例為7608例。

這266例分布為東區58例、安南區46例、南區41例、永康區33例、北區29例、中西區18例、安平區11例、仁德區10例、關廟區7例、歸仁區及佳里區各3例、善化區及新化區各2例、新市區、安定區及官田區各1例。

台南市衛生局指出，行政院長陳建仁16日到台南視察登革熱防治工作後，要求各部會全力協助台南防疫，並責成羅一鈞及劉瑞祥坐鎮台南，強化支援協助各項防疫措施及中央地方行政協調。

台南市衛生局指出，今日召開台南市登革熱流行疫情一級指揮中心會議時，上午就到台南視察登革熱防治工作的環境部長薛富盛亦親自與會，薛富盛在會中表示，先前受到天候變化影響，登革熱防疫過程非常艱辛，相較於2015年，現在登革熱疫情雖嚴峻，但仍在可控範圍，盼中央與地方能持續並肩作戰。

台南市衛生局指出，中秋節連假將至，不少民眾喜歡於戶外烤肉，與家人團聚共度佳節，呼籲民眾團聚於戶外時，務必加強自身防蚊措施，因登革熱病媒蚊埃及斑蚊吸血高峰時間為上午9時至10時，及下午4時至5時，下午吸血高峰時段容易與民烤肉時間重疊，建議穿著淺色長袖衣褲或使用防蚊藥劑。