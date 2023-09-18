主播劉方慈中秋台南送暖 攜手各界一起「愛老人」

中秋將屆，主播劉方慈擔任送愛大使，親赴台南關懷失依、失能、失智的「三失」孤老，並串聯各界熱心人士募得的善款及物資全數捐給華山基金會台南A區的獨居老人們使用。

由於活動現場有阿公、阿嬤生日，劉方慈特地準備柚子造型蛋糕為長輩們慶生，許久沒有和這麼多人一起過生日，老人家開心的品嘗好吃蛋糕。對於能面對面看到平常電視裡面報新聞的漂亮主播，90歲的林奶奶說，看到劉方慈就像孫女一樣，親手製作一個小盆栽送給她，希望她能和愛心小樹一起平安成長。

這次的送愛活動讓劉方慈感觸良多，她說，感謝有華山基金會讓更多不同角落的老人家被注意、被關懷、被照顧。希望藉由這次活動，讓社會上更多人注意到這些需要被守護的長者們，為他們發聲、讓他們收到更多的愛和關心。

這次活動由台南地檢署退休書記官潘敏捷一手牽成，偕同台南市議員李啟維等人，匯聚社會善眾力量，募集善款包括劉方慈捐助現金新台幣12萬元，一共13萬6000元，以及2公斤裝白米2520包，盼拋磚引玉之讓更多熱心民眾加入「愛老人」行列，照顧更多在地孤老。

華山基金會秉持在地服務，在台澎金馬設立近400個愛心天使站，免費提供失依、失能、失智等「三失」老人服務，以「鄉親助鄉親」服務理念，建立社區互助自助模式，一同打造長輩第二個家。2023年「幫助一個站，守護100位孤老」常年認助計劃期盼各界響應，每月1250元、一年15000元，邀請各界一起加入愛老人行列。