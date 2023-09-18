雲林登革熱確診數+5 疫情熱區古坑鄉這6村守住最後一片淨土

雲林縣今天新增5例登革熱確診病例，5人均來自古坑鄉，分別住在棋盤、古坑、朝陽、田心及湳仔等村，縣府衛生局已派防疫人員進行個案居住地、工作地戶內外化學防治作業，並動員清除孳生源及調查病媒蚊密度，也持續追蹤監視附近住戶健康狀況，降低疫情擴散風險。

全縣的登革熱確診病例累計391例，其中仍以古坑鄉311例居多，包括東和村（35例）、高林村（45例）、荷苞村（111例）、古坑村（21例）、水碓村（39例）、朝陽村（20例）、西平村（10例）、永光村（3例）、新庄村（7例）、麻園村（4例）、田心村（2例）、永昌村（3例）、棋盤村（7例）及湳仔村（4例），僅崁腳、桂林、華山、樟湖、草嶺及華南6村零確診。

斗六市62例（40里中，至今僅十三、光興、榴中、崙峰、榴北、湖山、太平、溝垻、久安、四維、長安、中和、忠孝13里零確診，其他均有1至11例確診者）；另，虎尾鎮及斗南鎮各4例、林內鄉及西螺鎮各3例、莿桐鄉2例、台西鄉及大埤鄉各1例。

衛生局指出，縣內登革熱疫情尚未趨緩，無論居住地、工作地周邊有無確診個案，都應該刷洗易積水容器、保持乾燥並倒置；環保局持續派員稽查積水容器中，一旦查獲有孳生孑孓，於登革熱疫情熱區古坑鄉荷苞村處罰鍰6000元、其他地區3000元。