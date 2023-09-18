南市登革熱疫情嚴峻 企業捐千盞捕蚊燈守護師生健康

台南市登革熱疫情嚴峻，為提高校園登革熱防疫能量，守護學童安全，小北百貨、皇龍建設與陳春發等民間單位今天共同捐贈1千盞捕蚊燈，由市長黃偉哲、教育局長鄭新輝及多位校長代表受贈。黃偉哲強調，學校作為學生長時間所處的環境，更需要親師生共同努力，斷絕校園陽性孳生源，讓孩子能夠免於確診的危害。

黃偉哲感謝小北百貨、皇龍建設與陳春發捐贈千盞捕蚊燈給學校，作為校園登革熱防治使用；也感謝各個防疫中心學校，於接獲任務後，1周內就將千盞捕蚊燈送達各校，供各校使用。他說，登革熱防治動員人力極高、時間極長，從環境孳清到化學防治，每個環節都不能遺漏，親師生一起努力，斷絕校園陽性孳生源，才能讓孩子健康且平安學習。

教育局長鄭新輝說，校園登革熱防疫仰賴所有人員對環境的在意與付出，近期的午後雷陣雨，更增添了環境孳清的困難度，但為能確保校園安全，各校都投注許多人力反覆巡、倒、清、刷；另外也由教育局提供防治物資、經費、製作衛教影片、提供校園孳生源清除參考檢核表，並提供師生請假相關配套協助，包括學生不列入出缺勤紀錄，以及老師也由學校協助調補課或課務派代並支給代課鐘點費等，降低群聚發生的風險。

為了讓捕蚊燈發揮使用效益，教育局也提醒學校留意，捕蚊燈應放置在陰暗處，配合蚊子飛行高度，擺放在腰部以下、膝蓋以上的位置，同時注意電線固定及用電安全，放置在不潮溼與避雨的空間，並提醒學生不要碰觸開啟的捕蚊燈，避免觸電。