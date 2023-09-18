雲林神級滷肉飯爭霸賽徵強手 雙11到古坑千人扒飯

雲林縣政府為推廣消費者食用零瘦肉精豬肉，結合縣產的米、醬油推出國民小吃節慶滷肉飯節，預定11月11日在古坑綠色隧道舉辦，當天還有備受歡迎的「千人扒飯」，縣府農業處今天宣布節前的「神級滷肉飯爭霸賽」率先開跑，專業店家、民間高手2組分別開放報名至10月2日，總獎金高達9萬元。

雲林滷肉飯節2020年開始舉辦，隔年受到新冠肺炎疫情影響停辦，去年復辦，首屆冠軍得主吳志憲今天到縣府分享創業心路歷程；8年級的他中餐經歷豐富，他說，滷肉飯的靈魂來自白米飯淋上油亮醇香的滷肉醬，由於自己曾待過澳門，他也研發出粵式口味、以國外香料醞釀的滷汁，給予老靈魂多變口味。

吳志憲3年前因疫情返台，並參加首屆神級滷肉飯大賽，憑著精湛的手藝獲得冠軍，他把拿到的獎金加上積蓄，用3萬元作為創業起點，開發滷肉飯料理包上架電商，從台灣紅到港澳地區，後來他在虎尾開第1家店面，廣達百坪，未來計畫連鎖經營，讓雲林滷肉飯四處飄香。

神級滷肉飯爭霸賽今年賽制仍是專業店家組、民間高手組，其中民間高手主題呼應台灣新住民訂定新創異國料理，以台式滷肉飯的重要組合為基底，鼓勵參賽者勇敢端出最自信的新口味，知名美食節目主持人焦志方今天擔任代言人，直說「好期待！」