台南竹藤編藝師盧靖枝辭世 享壽79歲

台南市傳統工藝「竹藤編」登錄保存者盧靖枝9月11日辭世，享壽79歲，公祭儀式預計於23日上午舉行，台南市文化局將製作紀念文輯，並於公祭現場提供到場親友索取。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，盧靖枝畢生致力於竹編技藝推廣與傳承，並於2021年3月獲頒卓越市民，台南市長黃偉哲十分敬佩盧靖枝的堅毅精神，也感到非常不捨，市府文化局將為盧靖枝製作紀念文輯，文化部另將頒發旌揚狀，對盧靖枝終身致力傳統工藝傳承貢獻，表達敬佩與謝意。

台南市文化局指出，盧靖枝1945年出生於台南關廟，深受家族竹編祖業技藝薰陶，雖未受正規竹編技藝教育，仍潛心精進技藝，使基本功扎實、嫻熟各種竹編技法以及竹材特性，憑藉自身天賦及努力，成為聞名全台竹藤編藝師。

台南市文化局指出，盧靖枝從事竹編工作逾半世紀，經歷竹編黃金高峰與蕭條期，從傳統生活器具轉型創作，讓傳統工藝變成收藏品，不斷鑽研創新，更研發出超過2000種竹藝創作品，又創雙色嵌字紋，作品以精細纖巧、樣式豐富著稱。

台南市文化局指出，盧靖枝晚年仍致力於竹編技藝推廣，去年應邀參加台南市文資處「竹。日用之美─竹工藝特展」並擔任竹編推廣活動講師，毫無保留奉獻竹編藝術，視傳承技藝責任為使命，為台灣傳統竹藝推展典範。

台南市文化局指出，盧靖枝曾於1998年獲台灣省特殊優良文化藝術人員、1999年民俗藝術特別貢獻獎，2010年更登錄為「竹藤編」傳統工藝保存者，文化局將承繼其精神，持續推動竹編工藝傳承與推廣。