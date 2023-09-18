快訊

以無黨籍挑戰連任當選 北市議員宣布加入民進黨

首例！他欠稅不繳 4600萬元保單被強制執行

嗆王力宏別胡說八道 藍心湄自責：討厭那個死八婆樣子

台南竹藤編藝師盧靖枝辭世 享壽79歲

中央社／ 台南18日電

台南市傳統工藝「竹藤編」登錄保存者盧靖枝9月11日辭世，享壽79歲，公祭儀式預計於23日上午舉行，台南市文化局將製作紀念文輯，並於公祭現場提供到場親友索取。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，盧靖枝畢生致力於竹編技藝推廣與傳承，並於2021年3月獲頒卓越市民，台南市長黃偉哲十分敬佩盧靖枝的堅毅精神，也感到非常不捨，市府文化局將為盧靖枝製作紀念文輯，文化部另將頒發旌揚狀，對盧靖枝終身致力傳統工藝傳承貢獻，表達敬佩與謝意。

台南市文化局指出，盧靖枝1945年出生於台南關廟，深受家族竹編祖業技藝薰陶，雖未受正規竹編技藝教育，仍潛心精進技藝，使基本功扎實、嫻熟各種竹編技法以及竹材特性，憑藉自身天賦及努力，成為聞名全台竹藤編藝師。

台南市文化局指出，盧靖枝從事竹編工作逾半世紀，經歷竹編黃金高峰與蕭條期，從傳統生活器具轉型創作，讓傳統工藝變成收藏品，不斷鑽研創新，更研發出超過2000種竹藝創作品，又創雙色嵌字紋，作品以精細纖巧、樣式豐富著稱。

台南市文化局指出，盧靖枝晚年仍致力於竹編技藝推廣，去年應邀參加台南市文資處「竹。日用之美─竹工藝特展」並擔任竹編推廣活動講師，毫無保留奉獻竹編藝術，視傳承技藝責任為使命，為台灣傳統竹藝推展典範。

台南市文化局指出，盧靖枝曾於1998年獲台灣省特殊優良文化藝術人員、1999年民俗藝術特別貢獻獎，2010年更登錄為「竹藤編」傳統工藝保存者，文化局將承繼其精神，持續推動竹編工藝傳承與推廣。

文化局

延伸閱讀

台北詩歌節23日登場 首次讓詩人在咖啡廳與民眾互動

台南總爺和風文化祭登場 廣島傳統工藝特展及G7高峰會鯉魚吸睛

台南孔廟硃砂啟智 家長疑惑點在「手背」？文化局給答案

比蚊子館還慘！北市國父史蹟館滿地老鼠屎 文化局：1周內改善

相關新聞

分享喜悅！兒子考上嘉大 炸雞店家長帶350份鹹酥雞南下免費送

嘉義大學今天於蘭潭校區學生活動中心舉辦「歡迎嘉入我們 來嘉大您安心」活動，讓學生在嘉大的學習歷程中，能更加了解學校提供的...

雲林登革熱確診數+5 疫情熱區古坑鄉這6村守住最後一片淨土

雲林縣今天新增5例登革熱確診病例，5人均來自古坑鄉，分別住在棋盤、古坑、朝陽、田心及湳仔等村，縣府衛生局已派防疫人員進行...

吃東石蚵500元就能抽大獎 嘉縣府推踩點東石蚵美食地圖

中秋節將至，東石帶殼、去殼蚵供不應求，目前每台斤產地價都漲40元，嘉義縣府今天攜手嘉義縣市28家烤蚵吃到飽業者，及台中米...

機車駕訓有補助 嘉義市民再加碼1300

為鼓勵民眾考照前上駕訓班，交通部公路總局推出補助1300元，嘉義市政府再額外加碼市民每人補助1300元，嘉義市民共有26...

南市登革熱疫情嚴峻 企業捐千盞捕蚊燈守護師生健康

台南市登革熱疫情嚴峻，為提高校園登革熱防疫能量，守護學童安全，小北百貨、皇龍建設與陳春發等民間單位今天共同捐贈1千盞捕蚊...

雲林神級滷肉飯爭霸賽徵強手 雙11到古坑千人扒飯

雲林縣政府為推廣消費者食用零瘦肉精豬肉，結合縣產的米、醬油推出國民小吃節慶滷肉飯節，預定11月11日在古坑綠色隧道舉辦，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦