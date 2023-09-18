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南市登革熱疫情嚴峻 環境部長視察 天溝長滿植物很震驚

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
環境部長薛富盛（右三）到台南市視察清潔隊執行登革熱防治，並慰勉清潔隊人員。記者鄭惠仁／攝影
環境部長薛富盛（右三）到台南市視察清潔隊執行登革熱防治，並慰勉清潔隊人員。記者鄭惠仁／攝影

台南市登革熱疫情嚴峻，環境部長薛富盛今天下午由環境管理署長顏旭明、南市府秘書長方進呈、衛生局長蘇世斌陪同視察清潔隊執行化學噴藥情形，環保局反映防治經費短缺1千萬，薛富盛允諾全力協助。視察發現天溝問題嚴重，是病媒蚊孳生溫床，環保局表示全力結合區公所、社區清除。

薛富盛表示，登革熱是氣候變遷下對於人類最大的挑戰，對環保局在防疫工作的努力與付出給予高度肯定，特別是第一線的清潔隊人員，除執行環境清潔工作外，因疫情關係需馬上投入化學防疫噴藥工作極為辛苦；期盼在中央與地方政府的通力密切合作下，能夠有效確保人民健康安全，將疫情風險降至最低，他更嚴正呼籲民眾務必加強孳清工作與防治作為。

薛富盛說，今年登革熱疫情特別嚴重也與天氣有關，連續幾個颱風致下雨不斷，剛噴了藥後又下雨，使得化學防治、孳清效果事倍功半，防疫工作也格外艱辛。他說，雖然感染病例人數遠較2015年同期少，但也不能掉以輕心。期待10月後天氣漸涼，疫情能逐漸紓緩。

薛富盛今天拜會市長黃偉哲及視察登革熱防治作為外，也準備餐盒送給在南區21個里執行大面積噴藥的80位清潔隊人員，看到清潔隊人員在大太陽下噴藥，汗水淋漓，也提醒清潔隊人員要注意安全，避免中暑。

在視察噴藥、孳清過程，發現房屋上天溝長滿植物，登革熱防治中心之前稽查也發現許多社區加蓋物天溝有陽性孑孓，更凸顯天溝是病媒蚊孳生大溫床的問題。環保局表示，結合區公所及社區全力清除天溝淤沙及植物，防阻病媒蚊孳生。南區區長蕭琇華表示，近日僱工清理社區房屋天溝，若發現有陽性孑孓就告發，希望藉此讓住戶主動巡查，改善天溝造成的問題。

環保局長許仁澤表示，登革熱疫情持續，肇因於降雨日數多，自今年6月12日首例本土病例發生迄今90幾天，其中44天為降雨日，幾乎近半時間都遇到下雨，提高防疫難度。疫情以來截至 9月15日環保局執行噴藥場次已達1691場次、噴藥面積也達 89.7 平方公里及動員噴藥人力超過 10000人次，同時開單告發數超過 1200 件，呼籲全民落實巡、倒、清、刷清除孳生源。

環境部長薛富盛（前左）到台南市視察清潔隊執行登革熱防治，清潔人員示範除天溝病媒蚊孳生源。記者鄭惠仁／攝影
環境部長薛富盛（前左）到台南市視察清潔隊執行登革熱防治，清潔人員示範除天溝病媒蚊孳生源。記者鄭惠仁／攝影
環境部長薛富盛（右五）到台南市視察清潔隊執行登革熱防治，並贈送餐盒，感謝清潔隊人員。記者鄭惠仁／攝影
環境部長薛富盛（右五）到台南市視察清潔隊執行登革熱防治，並贈送餐盒，感謝清潔隊人員。記者鄭惠仁／攝影

疫情 登革熱

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