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台南築角賦予社區新門面與價值 生活場域亮起來

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南築角社區營造，北區大仁社區以簡單桁架為構件，創新設計感十足，將舊公園打造成環境新場域。圖／南市都發局提供
台南築角社區營造，北區大仁社區以簡單桁架為構件，創新設計感十足，將舊公園打造成環境新場域。圖／南市都發局提供

今年參與台南築角社區營造的60多名大學生，結合9個社區，花了近2個月，把社區閒置空間打造為精巧生活場域，展現創造力。都發局表示，每個作品突顯出在地的人文故事與背景，成果令人感動且驚豔。

都發局表示，台南築角社區營造有來自淡江、文化、中原、銘傳、逢甲、聯合、高雄大學、正修、台中科大等60餘名大學生，結合左鎮區公舘，善化區嘉北、新營區姑爺、佳里區禮化、後壁區嘉田、東山區聖賢、永康區鹽興、台南市養鹿協會、北區大仁等社區團體，角逐今年的最佳築角決選比賽。

都發局長徐中強表示，左鎮區公舘社區在與淡江大學合作，優化廢棄校園的門面，並推廣地方葛鬱金產業。善化區嘉北社區則和文化大學整理老屋周邊環境，打造聚集休閒空間提供孩童課後去處。新營區姑爺社區與中原建築系學生一起賦予閒置空地新價值，地景式的設計手法吸引話題，營塑全齡友善空間。

佳里區禮化社區則跟銘傳大學藉由五分火車與歷史元素，創造嶄新的地景與回憶。後壁區嘉田社區搭配逢甲大學，增加活動中心旁的戶外空間，改良廚餘堆放地點，營造慢活姿態。東山區聖賢社區有高雄大學加入營造社區口袋公園，以兒童學習樂園為出發點，重現社區回憶。永康區鹽興社區則與聯合大學合作，規畫食農教育農園並鼓勵生態教育，也試圖與社區產業連結發展。

台南市養鹿協會與正修科大學生將入口意象啟動，動線重新規畫、圍籬改造等，創造適合親子互動的親鹿環境。北區大仁社區結合台中科大，共創出都會區公園中的新容貌，改善環境舒適度且吸引民眾聚集。

都發局表示，學生透過自己的雙手與汗水創作出來的作品，更體認到現場營造的工序與細節，實作經驗值大增也有滿滿的成就感；學生也將營造過程記錄並剪輯成短片上傳網路平台，藉此與親朋好友分享難得的經驗，並期許在年度成果發表時勇奪「最佳築角」榮譽。

台南築角社區營造後壁嘉田社區以木棚架構想，讓不同時間點的陽光穿透灑落在紅磚地上，創造光影變化。圖／南市都發局提供
台南築角社區營造後壁嘉田社區以木棚架構想，讓不同時間點的陽光穿透灑落在紅磚地上，創造光影變化。圖／南市都發局提供
台南築角社區營造新營姑爺社區以「暉。紅」為營造點主題，襯出去年度營造點埕聚，打造入口新意象。圖／南市都發局提供
台南築角社區營造新營姑爺社區以「暉。紅」為營造點主題，襯出去年度營造點埕聚，打造入口新意象。圖／南市都發局提供

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