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嘉義市第二納骨堂啟用 提供4692塔位

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市第二納骨堂今天啟用。記者李宗祐／攝影
嘉義市第二納骨堂今天啟用。記者李宗祐／攝影

嘉義市立殯葬管理所公有納骨堂已飽和，為解燃眉之急，殯葬所花費近6千萬元將原本無主納骨堂進行整體整修，「嘉義市第二納骨堂」上午由嘉義市長黄敏惠主持啟用典禮，即日起開放晉塔，將可提供4692個骨灰櫃位及1040個神主牌位。市長黃敏惠表示，讓先人得到最好的安置、撫慰家屬心靈。

市長黄敏惠表示，原有的嘉義市立納骨堂於1985年啟用，歷經近40年的服務，服務範圍包含了嘉義市、嘉義縣、台南市、雲林縣乃至於彰化縣的部分地區，以火化的數量為例，嘉義市民占約26％，嘉義縣為58％，另有16％為其他縣市。而因原納骨堂目前已呈現飽和狀態，新建納骨堂工程需要通過環評且曠日廢時，因此以整修代替興建，以滿足市民的需求。

黃敏惠表示，因歷史緣由，市立殯葬所位於嘉義縣，這是種緣份，嘉義市政府近年來在殯葬業務都投入上億元經費，用以改善硬體建設，包含火化爐具的新增與汰換、療癒咖啡BAR、環保金爐、下靈位無煙區、線上預約與線上追思系統的開發、環保葬區規畫及正在進行的聯外道路工程等。都是希望提供給嘉義市及鄰近縣市有治喪需求的民眾更舒適、莊嚴的環境。

殯葬所長盧春霖表示，原本編列1千500萬元做為新設納骨堂初步規畫，但興建新的納骨堂要經過環評、水土保持、建照等相關問題，不是一朝一夕能解決，新建案只好暫停，於是規畫無主納骨堂重新整修作為第二納骨堂使用，也能在最短時間內服務市民。原本的無主骨骸暫厝安奉於殯葬園區內。

盧春霖表示，改建工程經費5890萬元，全部嘉義市政府自籌財源，今年1月10日竣工，8月10日取得使用執照，目前8樓未施設，未來將作為多元宗教區，未來實際上總共可以達到近7千個塔位，預計可使用10年；第二納骨堂雖是舊有建築物改建，但經同仁努力，把工程做好。在空間規畫上，將塔內空間按樓層導入「花中四君子」梅、蘭、竹、菊的主題布置，維持室內空間的整潔明亮，以營造寧靜、莊嚴氛圍。

殯葬所表示，第二納骨堂即日起開放先人晉塔，在整修期間「暫厝」的先人骨灰罐，也都由嘉義市殯葬管理所逐一通知辦理。收費標準依不同樓層嘉義市民為2萬2000元至3萬8500元不等，他縣市居民3萬3000至5萬2500元，自行選櫃位者，依收費標準加收百分之20選位費。相關標準可至嘉義市殯葬管理所網站查詢。

嘉義市立殯葬所長盧春霖（左）向嘉義市長黃敏惠（右）說明第二納骨堂改建現況。記者李宗祐／攝影
嘉義市立殯葬所長盧春霖（左）向嘉義市長黃敏惠（右）說明第二納骨堂改建現況。記者李宗祐／攝影
嘉義市第二納骨堂啟用後，嘉義市長黃敏惠（前排中）等人參觀設施。記者李宗祐／攝影
嘉義市第二納骨堂啟用後，嘉義市長黃敏惠（前排中）等人參觀設施。記者李宗祐／攝影
嘉義市第二納骨堂今天啟用。記者李宗祐／攝影
嘉義市第二納骨堂今天啟用。記者李宗祐／攝影
嘉義市第二納骨堂啟用後，嘉義市長黃敏惠參觀先人牌位區。記者李宗祐／攝影
嘉義市第二納骨堂啟用後，嘉義市長黃敏惠參觀先人牌位區。記者李宗祐／攝影

嘉義 黃敏惠 納骨塔

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